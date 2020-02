Matovičovo. V Trnavě fandí svému rodákovi, zájem o volby je obrovský

V mrazivém dopoledni postává ve dvoře trnavské radnice mladá dívka a ptá se lidí, kteří právě vyšli z volební místnosti okrsku číslo jedna: Koho jste volil a kdy jste se pro tuto stranu rozhodl? Koho jste si vybral v minulých volbách? Jak často jste na internetu a jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Dívka se jmenuje Dominika a dělá průzkum pro agenturu Median. Právě díky její práci se po volbách tak rychle objevují takzvané exit polls neboli odhady výsledků. Všechny odpovědi zanáší do připravené mobilní aplikace a posílá je do centrály. Nabrat musí sedmdesát voličů.

„Hodně lidí mi od rána řeklo, že volili Matoviče, protože je odsud,“ popisuje. Největší hvězda předvolebních průzkumů Igor Matovič, lídr hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, je totiž Trnavan. Do západoslovenského města také umístil svůj volební štáb a i s rodinou v jednom z okrsků odvolil. Vybrala si ho tady velká spousta lidí, ale u většiny oslovených jeho původ nehrál velkou roli.

Stejně jako jinde se jim líbí program jeho hnutí a Matovičova image rebela, který jde tvrdě po zkorumpovaných politicích. „Doufám, že bude politika otevřenější a transparentnější. Teď se nám z jedné strany dává a z druhé zase bere. Vždycky to přitom nakonec zaplatí daňový poplatník. Líbí se mi, že Matovič veřejně mluví o korupci. Doufám, že bude přímý,“ říká důchodce Jozef, který dřív působil ve státní správě.

Lídr hnutí, které má momentálně největší šanci porazit dlouhá léta vládnoucí Směr-SD, ve svých veřejných vystoupeních mnohokrát zdůraznil, že záleží i na nevoličích. Snažil se je přesvědčit, aby tentokrát k volbám přišli. A to se mu minimálně ve dvou případech podařilo. „Chtěla bych změnu. Mám děti a chtěla bych pro ně lepší život,“ vysvětluje Hana, jednatřicetiletá prodavačka na mateřské dovolené.

„Líbí se mi, že Matovič mluví o lidských právech. Situace na Slovensku? Katastrofální. V minulých volbách, ani prezidentských, jsem nevolila. Ale řekla jsem si, že už je ta situace nesnesitelná,“ míní zase sedmapadesátiletá Darina, která je nezaměstnaná. Ke svému vzdělání říká, že má jen základní školu.



Podporu má OLaNO mezi mladými i starými. „Mají dobrý program. Zaujal mě každý jeden bod,“ odpovídá důchodkyně a bývalá učitelka Marta.

„Líbí se mi, co dělá Matovič, volila jsem ho i kvůli tomu, co se teď děje. Věřím, že on je pro tuto dobu ten pravý,“ je přesvědčená také třicetiletá manažerka v gastronomii Michaela, která je nyní na mateřské.

Projektant Tomáš zná momentálně nejznámějšího Trnavana osobně. „Už pětadvacet let. Chodili jsme do stejné školy, jen on byl o ročník výš. Je v pohodě a když něco slíbí, dodrží to. I kdyby to mělo trvat nevím jak dlouho,“ domnívá se. K volbám přišel se svou přítelkyní a matkou, obě přikyvují.

I v Trnavě ovšem někteří pochybují, zda by známý provokatér zvládl roli premiéra. „Myslím, že jeho boj proti korupci je upřímný a že to myslí vážně. Přeji mu to. Jen ta jeho štíří povaha, že si prostě musí do někoho bodnout, že je takový protisystémový. Na druhou stranu je dobře, že přitáhl nevoliče a Kotlebovy voliče. Pokud mu bude svěřena zodpovědnost, může nás mile překvapit, ale pokud se bude chovat tak jako v posledních deseti letech, může to být problém,“ míní pětatřicetiletý dentista Martin.

Volil stranu Za lidi, protože se mu kromě programu líbí i životní příběhy jejích členů. Partaj založil exprezident Andrej Kiska. „Úspěšný podnikatel, který se i přesto, že by si mohl užívat svůj luxus, věnuje charitě. Šel do politiky, což ho stálo zbytečná obvinění a útoky. V mé volbě mě utvrdila antikampaň Směru,“ dodává muž s perfektním chrupem.

Rebel, který musí převzít odpovědnost

„Jak jste spokojený se současnou situací na Slovensku?“ ptá se Dominika. „Na dvě věci,“ říká pětačtyřicetiletý muž. Koho volil, říct nechce. Stejně jako mnoho dalších, především ve třetím okrsku v místní základní škole.

Tam je jich výrazně víc než v jedničce. „Lidé, kteří to nechtějí prozradit, se za svou volbu často před ostatními stydí. Při minulých volbách se ukázalo, že exit polly byly špatné, protože nakonec vyhrál Směr,“ myslí si zdejší volební komisař. Zhruba o půl třetí odpoledne přijde s tím, že je o hlasování enormní zájem. „Jsme v polovině a z 960 našich voličů jich přišlo už 500. S takovou budeme mít nakonec stoprocentní účast,“ líčí.

Obrovskou účast potvrzuje i jeho kolegyně Tatiana. „V 7:00:01 tu bylo dvacet lidí. Přišli jsme a hned je pustili dovnitř. Takový zájem nepamatuji, a to sedím u voleb už deset let,“ srovnává. I v prvním okrsku si všimli, že panuje větší ruch. Jedna z komisařek o půl jedenácté dopoledne při pauze na cigaretu hlásí, že přišlo už 180 ze zhruba osmi set zde registrovaných voličů. A to ještě nic nebylo. O hodinu později se začaly tvořit fronty.

Mezi těmi, kteří se o své politické preference chtěli podělit a nevolili Matoviče, převládaly čtyři strany - Svoboda a solidarita (SaS), u níž lidé často zmiňovali nejlepší a nejrozumnější ekonomický program, pak koalice Progresivní Slovensko/Spolu, partaj bývalého prezidenta Andreje Kisky Za lidi a Křesťanskodemokratické hnutí (KDH). To si vybral i devětapadesátiletý manažer Ján.

„Jednak je považuji za slušné lidi, jednak jsem křesťan, ale to nebylo rozhodující, protože křesťani jsou i v jiných stranách. Jsou tam dva lidé, které znám a vím, že dělají dobrou práci. Navíc je to konzistentní strana. Matovič až teď na konci překvapil, protože se začal chovat jako státník, přitom celé roky předtím byl rozbíječ. Naskočil na tu vizi ‚všechno změním a vyhodím Fica‘,“ říká hovorný muž, který se o možnost odpovědět sám přihlásil.

Podle něj bude Matovičova případná výhra pozitivní, protože „by poprvé vyhrál někdo jiný než kovaný komunista“. Pro vládu Směru nemá vlídná slova. „Je třeba nehledat jen levná řešení, protože to vedlo k tomu, že na Slovensku nejsou vybudované dálnice a železnice jako v Čechách. Řešení zadarmo jsou nejdražší řešení. Situace je tu absolutně katastrofální. Státní železnice jsou z mého pohledu před bankrotem. Nemáme peníze ani na údržbu,“ odhaluje s tím, že pod své tvrzení se klidně podepíše.

„Největší problém Slovenska je ten, že jsme malý národ. Všichni se navzájem známe, každý má všude rodinu a jakákoliv změna, snižování, rušení nebo propouštění pak narazí na problém těchto vztahů,“ dodává. Matovičovi prý drží palce.



V okrsku číslo tři je nejhovornější muž, který „jako lokální patriot musel volit Trnavana“. „Před třiceti lety jsem byl takový rebel, jako je Igor Matovič dnes. A jednoho dne jsem musel převzít odpovědnost. Totéž teď musí on udělat on. Myslím, že se situace na Slovensku zlepšuje. Lidé už se dostatečně nas*ali. Málokdy se stává, že jsou u voleb fronty. Jenže teď se lidé rozhodli, že to tak nenechají. Dost bylo průserů Směru,“ vypráví.

Jmenuje se Imrich Borbély a byl prvním porevolučním primátorem Trnavy. Je pyšný na to, že v jeho městě Ficův Směr nikdy nevládl.