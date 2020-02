Slováci vybírají poslance, dominance Směru může skončit, šanci má Matovič

Do sněmovny by se mohlo dostat sedm až devět uskupení. Popularita hned několika stran se ale v průzkumech pohybovala kolem pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro vstup do sněmovny. Pro koalici dvou neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, která loni na Slovensku vyhrála volby do Evropského parlamentu, platí sedmiprocentní hranice.



Podle průzkumů ve volbách znovu oslabí Směr-SD a jeho oběma koaličním partnerům, Slovenské národní straně a straně Most-Híd, hrozí vypadnutí ze sněmovny.

Na třetím místě se pohybovala krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, která se postarala o největší překvapení předchozích parlamentních voleb v roce 2016.

Volební místnosti se v zemi otevřely v sedm hodin ráno, hlasování skončí dvě hodiny před půlnocí. Následně veřejnoprávní rozhlas a televize Slovenska, jakož i televize Markíza zveřejní odhad výsledků hlasování. Konečné výsledky by měly být známy v neděli.



Volby se uskuteční týden po druhém výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, které si v ulicích měst připomenuly tisíce lidí. Po zmíněné dvojnásobné vraždě v zájmu řešení vzniklé politické krize odstoupil z funkce předsedy vlády Fico, kterého v čele kabinetu nahradil Peter Pellegrini. Místopředseda Směru-SD Pellegrini se stal také volebním lídrem této strany ve volbách do sněmovny.

Do předvolební kampaně zasáhla například témata spravedlnosti, migrace či korupce, ale i snaha části koalice prosadit krátce před volbami sociální balíček. Sněmovna tento týden schválila zavedení 13. penze pro důchodce; navrhované zdvojnásobení přídavků na děti a zrušení dálničních známek poslanci nakonec neprojednali.