U sídla vlády složil kopu hnoje. Matovič ho na nás kydá denně, říká politik

Hnůj se u brány Úřadu vlády ve slovenské metropoli objevil v rámci „noci plné protivládních aktivit“, jak píše Draxler na Facebooku. „On ho na nás kydá každý den, teď jsme mu to vrátili,“ oznámil.

„Vždy budu tvrdit, že politické spory je potřeba řešit kultivovaně, diskusí. Ale jsou okamžiky, kdy se to nedá. Například když máte politiky, se kterými diskuse není možná. Jako je Igor Matovič, který za jednu tiskovku řekne i dvacet velkých lží. Na něj fakta, pravda, diskuse neplatí,“ míní.



Současný premiér podle něj nerespektuje pravidla hry, dělá ostudu v zahraničí, vymýšlí si a pak tvrdí, že mu to poradili odborníci. „Občany vlastní země, kteří s ním nesouhlasí, veřejně nazývá múdrosráči,“ připomíná exministr za opoziční Směr-SD. Vzpomněl také chaotickou komunikaci kolem epidemických opatření. Současná vláda prý nerespektuje ani zažité zvyklosti legislativní práce.

Bývalý ministr školství se akcí pochlubil na Facebooku:



Juraj Draxler BLESKOVÁ SPRÁVA: MATOVIČOVI SME VYKLOPILI KOPU HNOJA PRIAMO NA BRÁNU ÚRADU VLÁDY

Kromě této akce Draxler přidal ještě snímky s budovami ministerstvev symbolicky zablokovanými řetězy a fotku s figurínou klauna s Matovičovým obličejem. Předsedovi vlády se mezi Slováky často přezdívá „šašo“ neboli šašek. Klauna exministr vypustil na Dunaj.

Později se se Slováky podělil i o následky, které si za svůj vzkaz vládě nejspíš ponese. „Policie se nepostavila k našim nočním aktivitám právě nejodpovědněji. Zveřejnili, že mi dají pokutu 100 eur. Samozřejmě už jsem viděl asi dvacet rozjařených reakcí, že to se přece vyplatí a pojďme udělat to samé,“ napsal. Občany poprosil, aby ho nenásledovali.

„Přece jen, já to dělám s kolegy příčetně, tak, aby takové věci podle možností neobtěžovaly nevinné lidi. Taktéž je z toho v tomto případě mediální symbol, a to je to nejdůležitější, jinak by to byl jen obyčejný vandalismus,“ dodal a Slováky vyzval, aby se zbytečně nedostávali do konfliktů s policií.

Matovičova vláda v posledním týdnu balancuje nad propastí. Minulou středu se koaliční strany Za lidi a Svoboda a solidarita dohodly, že požadují rekonstrukci kabinetu. Mluvilo se především o výměně premiéra a ministra zdravotnictví Marka Krajčího (oba patří do vládní strany OLaNO).

Strana Jsme rodina se na jejich stranu nepřiklonila a dala si týden na rozmyšlenou. Po středeční schůzi předsednictva pak oznámila, že nemá personální požadavky, ale žádá splnění několika kroků, které mají ulehčit lidem stiženým dopady pandemie. Večer se pak znovu sešla koaliční rada, výsledky jednání však dosud nejsou známé. Podle slovenských médií je však pravděpodobné, že vláda vydrží i nadále.