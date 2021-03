Slovenský šéf zdravotnictví po kritice odstoupil. Rituální oběť, řekl Matovič

Rezignaci Krajčího žádala jak strana Za lidi pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišové, tak Svoboda a solidarita (SaS) v čele s ministrem hospodářství Richardem Sulíkem. Ministrovi vyčítali špatné vedení resortu ve chvíli, kdy na Slovensku řádí koronavirus a země se postupně stala jednou z nejhůře zasažených na světě.

Obě strany v rámci požadované rekonstrukce vlády mluvily také výměně samotného premiéra, na to však nakonec nedojde.

Matovič na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že Krajčí si své odpracoval, a to v situaci, kdy mu lidé házeli klacky pod nohy a udělali si z něj terč. Využili přitom dodávku ruské vakcíny Sputnik V a z tématu udělali politiku, míní premiér. Ten také upozornil, že Krajčí odejde z ministerstva až poté, co se používání této očkovací látky na Slovensku plně rozběhne, aby „se to někdo nepokoušel blokovat“.

Podotkl mimo jiné, že při sestavování vlády v minulém roce o resort zdravotnictví žádná koaliční strana nestála. „Po dvanácti letech vlády Směru nikdo rozkradené ministerstvo nechtěl,“ řekl s tím, že těžkou situaci Krajčímu ještě víc ztížila pandemie.

„Jsem na Marka mimořádně hrdý,“ dodal s tím, že jde o „nejabsurdnější rezignaci v dějinách“. Podle premiéra je situace amorální, ale „taková prý je politika“. „Velmi mě mrzí, že lidé, kteří mu za rok ani jednou nepomohli, z něj chtěli mít rituální oběť,“ řekl Matovič o Krajčím.

Sám ministr poděkoval zdravotníkům za náročnou práci v první linii, svým spolustraníkům v OLaNO i straně Jsme rodina, která jeho odchod nepožadovala. Prohlásil, že mu chodily podpůrné vzkazy a že se za něj lidé modlili. Matovič pak upřesnil, že Krajčího odchod bude postupný a proběhne v příštích několika týdnech tak, aby se jeho nástupce stihl zorientovat. Jméno nového ministra nechtěl uvést.



Slovenská média označila Krajčího za nevýrazného s tím, že nedokázal včas prosadit přísnější karanténní opatření. V uplynulých dnech zase ministerstvo zdravotnictví čelilo kritice kvůli problémům s registrací zájemců o očkování proti covidu-19. Podle premiéra však odchází člověk, který se nejvíce snažil ochránit životy a zdraví slovenských občanů.

A ti co, chtěli otevírat restaurace v době, kdy rostly počty nakažených, teď ukazují prstem, rýpl si Matovič do Sulíka. Přiznal také, že „vláda byla takhle blízko rozpadu“.

Nejvážnější krize od začátku Matovičova kabinetu vypukla minulou středu, kdy o odchodu z koalice začala mluvit nejprve strana Za lidi, které se kvůli premiérově stylu vedení začal rozpadat poslanecký klub. Pak se k nim přidali i členové SaS.

Strana Jsme rodina, kterou veden předseda parlamentu Boris Kollár, se však na jejich stranu nepřiklonila a dala si týden na rozmyšlenou. Po středeční schůzi předsednictva pak oznámila, že nemá personální požadavky, ale žádá splnění několika kroků, které mají ulehčit lidem stiženým dopady pandemie.

Večer se pak znovu sešla koaliční rada a dohodla se na pokračování křehké čtyřkoalice. Kollár v Rádiu Expres uvedl, že krize skončila. „Každý něco získal a něco ztratil,“ uvedl.