Slovensko přestává používat Sputnik, Matovičova eskapáda tím nadobro končí

Vakcínu nakoupil tajně přes nesouhlas svých koaličních partnerů a nakonec kvůli tomu přišel i o premiérské křeslo. Ruskou očkovací látku, které objednal rovnou dva miliony dávek, Matovič osobně vítal na košickém letišti.

Tvrdil, že právě Sputnik V může do očkovacích center přivést i ty, kteří očkování odmítají a západním vakcínám nevěří.

A když se ukázalo, že rozhodně nepřijde půl milionu až milion lidí, jak očekával, začal vinu házet na všechny, kteří Sputnik veřejně kritizovali. Označoval je za „dezoláty, co Sputnik démonizovali“ a Slováky odradili od toho, aby si tuto vakcínu skutečně nechali píchnout.

Otálel i on sám. Nejdříve se chtěl nechat očkovat Sputnikem, ale rozmyslel si to, protože by ho podle jeho slov s neprověřenou vakcínou nemuseli pustit na jednání v Bruselu. Sputnik V totiž dodnes nebyl schválen Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Toto vysvětlení později Matovič opustil a znovu se rozhodl pro Sputnik.

Pak mlžil kolem svého očkovacího termínu. Nakonec první dávku vakcíny dostal 27. července. Přidal se tak k 15 300 Slováků, kteří byli do té doby Sputnikem očkováni. Do konce srpna se jejich počet zvýšil na zhruba 18,5 tisíce, uvádí televize TA3 s tím, že na druhou dávku ještě čeká šest lidí.

Zdravotníci by jim ji měli aplikovat v úterý. A po nich už další zájemci nepřibudou. Právě úterým používání Sputniku V na Slovensku definitivně končí. Z první dovezené várky, která čítala 200 tisíc očkovacích dávek, Bratislava nakonec celé čtyři pětiny prodala zpět Moskvě. Vakcíně totiž brzy vyprší expirační doba.



Právě Rusko přitom výrazně zasáhlo do používání svého výrobku ve slovenských ordinacích. Poté, co Slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) oznámil, že se „slovenská“ šarže vakcíny liší od šarží v EMA a odborném časopisu Lancet, začalo chtít dovezený Sputnik zpátky.

Matovič se tehdy osobně vydal do Moskvy vyjednávat a naštvané Rusy hájil, zatímco veřejně sepsul slovenské vědce. Nakonec vyšla najevo i podoba smlouvy mezi Slovenskem a Ruskem, která byla pro Bratislavu extrémně nevýhodná. Na dovezení zbylého 1,8 milionu dávek už nedošlo.

Ruský fond přímých investic, který stojí za vývojem a marketingem Sputniku, v úterý podle agentury TASS uvedl, že na Slovensku proti vakcíně probíhala v rámci politického boje kampaň, bez ohledu na vysokou účinnost a bezpečnost ruské vakcíny.

„Je záhodno si povšimnout, že v Maďarsku, kde se více než milion lidí nechal očkovat Sputnikem V v rámci masové očkovací kampaně, poptávka po ruské vakcíně převyšovala objem dodávek do této země,“ zdůraznil fond.



Po Sputniku se nepovedla ani loterie

Slovensko začalo Sputnik V používat na začátku června. Následně jím umožnilo očkovat i seniory, původně byl totiž Sputnik V omezen pro zájemce ve věku osmnáct až šedesát let.

Ani to však nepomohlo a pětimilionové Slovensko v očkování proti covidu stále výrazně zaostává za průměrem Evropské unie. Podle dostupných informací se zájem Slováků o vakcíny výrazněji nezvedl ani po startu loterie pro očkované.

A zatímco nejdříve loterii prezentoval jako způsob, jak nalákat lidi do vakcinačních center, nyní mluví jen o odměně pro očkované. A ani to se úplně nepodařilo. Televizní soutěž Být zdravý je výhra prosadil Matovič už jako ministr financí, kterým se stal v obměněné vládě s Eduardem Hegerem v čele.

První přímý přenos slosování totiž provázelo rozčarování. Hned čtyři soutěžící z pěti ztratili nárok na svou výhru, přičemž největší smůlu měla Zuzana z Prešova, které se kvůli zpožděnému přenosu pořadu na internetu nestihlo včas ukázat heslo nutné pro získání jackpotu. Přišla o 400 tisíc eur (10 milionů korun).

Na televizi RTVS i Matoviče se pak kvůli tomu snesla kritika. Ministr se všem nešťastníkům nejdříve posmíval na Facebooku, později se však s paní Zuzanou sešel a slíbil nápravu. Pravidla loterie se zmírnila a zklamaná Prešovanka dostala příslib, že by výhru ještě mohla dostat. Stále však není jasné, zda se tak skutečně stane.

Očkování ruskou vakcínou Sputnik V začalo na Slovensku 7. června: