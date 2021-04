Výhody jen pro Rusko, lži Matoviče. Slováci znají obsah smlouvy o Sputniku

Ministerstvo zdravotnictví smlouvu s Ruskem uzavřelo na konci února, platit začala o měsíc později. Za Slovensko ji podepsal tehdejší šéf resortu Marek Krajčí (vládní hnutí OLaNO). Před otázkami slovenských novinářů na toto téma ve čtvrtek utekl.

Ve funkci ho následkem vleklé koaliční krize, vyvolané mimo jiné i kauzou vítání Sputniku na košickém letišti, počátkem dubna nahradil Vladimír Lengvarský.

Ten nyní nechal smlouvu zveřejnit. Podle deníku Sme se ukázalo, že kontrakt porušuje slovenské zákony.

A to proto, že je v něm doložka o utajení kontraktu v celém rozsahu, „pokud se obě strany nedohodnou jinak“. Podle platné legislativy přitom mají být veřejné alespoň základní údaje o obsahu objednávky, její ceně a všeobecné podmínky dohody.

Rusko si utajení smlouvy navíc „pojistilo“. Pokud by mu totiž vyzrazením jejího znění vznikla škoda, má právo ji po Slovensku vymáhat nebo požadovat kompenzaci ve výši až jednoho milionu dolarů (přes 25 milionů korun). Podle toho, která částka bude vyšší, stojí ve smlouvě.

Moskva také může odstoupit od smlouvy, pokud se Bratislava opozdí se splátkami objednaných dvou milionů dávek vakcíny. To jako důvod ruského vzteku na tiskové konferenci z 9. dubna uvedl i někdejší premiér a nynější ministr financí Matovič (OLaNO).

A to když vysvětloval, co vyjednal během své náhlé návštěvy v Moskvě poté, co Rusové prohlásili, že Slováci smlouvu porušili a mají vakcíny vrátit zpět.

Matovič existenci příslušné pasáže přiznal až poté, co expresivně házel vinu na slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) a jeho ředitelku Zuzanu Baťovou.

Vadilo mu, že ústav nechal Sputnik zkontrolovat v laboratoři, která nepatří do unijní sítě certifikovaných pracovišť OMCL. Slovenští vědci následně zjistili, že jednotlivé šarže ruské očkovací látky patrně nemají stejné vlastnosti a že se liší od vakcín dodaných k hodnocení v odborném časopise Lancet i Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA).

Matovič tvrdil, že takové oznámení Rusy „mimořádně poškodilo“ a že jde o porušení smlouvy. Jenže nyní je jasné, že neříkal pravdu. Výrobce Sputniku si do kontraktu žádné podmínky o hodnocení dodávek v laboratořích ze sítě OMCL nedal. A současný ministr financí by to zřejmě věděl, jenže jak sám na tiskovce podotkl, smlouvu vůbec nečetl.

Zveřejnění dohody mimo jiné uvítal právě i Matovičem osočený ŠÚKL, podle nějž se díky tomu jednoznačně vyvrátila obvinění vznesená vůči němu i ředitelce Baťové. Té mimochodem už po expremiérově tiskové konferenci přišly poštou desítky květin od lidí, kteří jí tak vyjádřili podporu.



ŠÚKL dále ocenil, že jsou ve smlouvě zahrnuty požadavky na dodání dokumentace. Právě s chybějícími daty totiž také ústav bojoval. Už dříve uvedl, že Rusko nedodalo zhruba 80 procent potřebných informací. Rovněž podle něj smlouva potvrdila, že Sputnik V je obchodní značka spojující pod svým názvem různé typy vakcín.

„Bylo to potvrzeno i výrokem, že složení a určité části vakcíny mohou být předmětem změny (compound and other certain aspects of the Product may be subject to change),“ připomíná ústav.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ️Štátny ústav pre kontrolu liečiv víta krok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - zverejnenie zmluvy na nákup vakcíny Sputnik V.

Zverejnenie zmluvy jednoznačne vyvracia obvinenia, ktoré boli voči ŠÚKL-u a jeho predstaviteľom v posledných týždňoch z rôznych strán vznášané.



Štátny ústav tiež oceňuje, že do zmluvy v časti „Schedule 6“ boli zahrnuté požiadavky na dodanie dokumentácie, ktoré sa do zmluvy dostali aj s poznámkami ŠÚKL-u. Zároveň však znovu konštatuje...me, že k dodaniu dokumentácie v takomto formáte ani rozsahu nedošlo.

Slovensko se ještě pod Matovičovým vedením s Ruskem domluvilo na nákupu vakcíny s tím, že se smluvně zavazuje převzít veškeré dodané zboží. Pokud to neudělá, musí Ruskému fondu přímých investic, který má vývoz očkovacích látek na starost, zaplatit storno poplatek. A to ve výši 100 procent dohodnuté ceny.

Celkem měli Slováci za dva miliony dávek očkovací látky v přepočtu zaplatit 19,9 milionu dolarů bez DPH (téměř půl miliardy korun). První dodávku 200 tisíc vakcín už Rusové dodali, zatím se s ní však na Slovensku neočkuje a není ani jasné, jestli a kdy se vůbec začne.

Podle zjištění listu HN Online si totiž Rusové odvezli 600 ampulí vakcíny ze závodu firmy Imuna Pharm v Šarišských Michaľanech, kde se také Sputnik testoval na zvířatech, zpět do Moskvy ke kontrole. Tato procedura začátek očkování zřejmě o měsíc odsune, ať už nyní prováděné kontroly v Maďarsku – kde to se záměrem uklidnit Rusy dohodl Matovič – dopadnou jakkoliv.

Moskva si také vymínila, aby jí Slováci během vakcinace hlásili případné negativní účinky. Sama přitom neručí za škody způsobené vakcínou ani za její účinnost. Slovensko nicméně může vrátit vakcíny, které nebudou farmakologicky v pořádku.

Pellegrini: Nevím, jak se někdo mohl tak ponížit

Reakce opozice na skutečný obsah smlouvy na sebe nenechaly dlouho čekat. Předseda strany Hlas-sociální demokracie a expremiér Peter Pellegrini v pátek podle agentury TASR prohlásil, že Matovič nejen potupil slovenskou diplomacii a chránil zájmy cizí země, ale opovrhoval také státními orgány Slovenska a hanil je.

„Je to tak nevýhodná smlouva, že nevím, jak se mohl někdo tak ponížit a za Slovensko tuto smlouvu podepsat,“ řekl někdejší člen strany Směr-SD. Pellegrini také jednání minulé vlády označil za neefektivní nakládání s veřejnými penězi.

Advokát a lékař Peter Kováč pak pro HN Online uvedl, že se Rusko pojistilo proti všem rizikům. „Smlouva je maximálně výhodná pro prodávajícího, protože kupující přebírá všechna rizika. Je to smlouva typu take or pay. To znamená, že kupující zaplatí bez ohledu na to, zda si přebere dohodnuté množství,“ popsal.

Za nešťastnou má smlouvu také poslankyně koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková. V koalici už se však podle ní řešit nebude, protože zveřejněním se jen potvrdilo to, co už se na vládě vědělo. I proto také podle ní Matovič dnes není premiérem.

„Překvapila mě cena. Deset dolarů za jednu dávku, tedy dvacet dolarů za dvojdávku je na úrovni Pfizera a mRna vakcín. Astra(Zeneca) stojí okolo 1,2 eura, a to je stejná vakcína. Ještě když si vezmeme, že je to bez dokladů, bez nějakých důkazů o účinnosti a bezpečnosti, tak to není šťastná smlouva,“ uvedla.

Současný předseda vlády Eduard Heger (OLaNO) si nicméně myslí, že kontrakt výhodný je, protože je na Slovensku skupina lidí, kteří jsou ochotní přijít k očkování pouze v případě, že dostanou dávku Sputniku. „Cena je velmi dobrá. Je porovnatelná s jinými vakcínami,“ řekl premiér v televizi JOJ.