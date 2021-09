Slováci mají nejvíc nově nakažených od jara, Austrálie se bojí nejhoršího

Slovensko v pátek zachytilo nejvíce nových případů koronaviru od poloviny května. Laboratoře otestovaly 11 605 vzorků a našly 329 pozitivních. V nemocnicích nyní s covidem leží 111 lidí.

Tempo šíření koronavirové infekce na Slovensku se v posledních týdnech zrychlilo. Stávající vývoj je však mnohem příznivější než za předchozí silné druhé vlny koronaviru, která v zemi vyvrcholila letos v březnu. Předtím se epidemická situace začala zhoršovat na podzim.



Kvůli stoupajícímu počtu nakažených se v zemi zvyšuje počet regionů, které se podle národního epidemickém systému již nenacházejí v nejnižším stupni koronavirového rizika a platí v nich přísnější omezení pro některé provozy a pro konání hromadných akcí. Od příštího týdne bude ve vyšším stupni koronavirového rizika 23 ze 79 okresů.

Zdravotní úřady v Německu za posledních 24 hodin nahlásily 10 835 nových případů. Přesně před týdnem to bylo 10 303 případů. Vyplývá to z údajů, které v sobotu ráno zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední týden, je nyní na hodnotě 80,7, přičemž předchozí den byla na 80,2 a před týdnem měla hodnotu 72,1.



Vyšší je také počet nových úmrtí. Za poslední den v Německu zemřelo 24 lidí, před týdnem úřady hlásily 22 mrtvých. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem na 100 tisíc obyvatel je nyní podle dat RKI 1,83, přičemž v pátek byl tento údaj na hodnotě 1,74. Kolem Vánoc byl nejvýše, tehdy činil 15,5.



Dosud se v Německu nakazilo nejméně 3 995 188 lidí. Celkový počet uzdravených z covidu odhaduje RKI na 3 763 600. Na covid nebo v souvislosti s ním zemřelo 92 325 lidí. Nejrychleji se nyní nákaza šíří v Severním Porýní-Vestfálsku a Hesensku.

V 67milionové Francii se naopak epidemická situace v posledních týdnech zlepšuje. Každý den přibude průměrně 17 tisíc potvrzených případů nákazy, což je pokles oproti 23 tisícům případům, které země denně zaznamenávala v polovině srpna. Mnoho lidí se však obává, že návrat dětí do škol povede k dalšímu zhoršení.

Francouzský prezident Emmanuel Macron studentům doporučil, aby se nechali očkovat. V současné době mají nárok na jednu z proticovidových vakcín děti starší dvanácti let. Ve věkové skupině dvanáct až sedmnáct let obdrželo první dávku očkování 63 procent teenagerů a 47 procent je plně naočkovaných.

Ve Velké Británii za posledních čtyřiadvacet hodin přibylo přes 42 tisíc nově potvrzených nakažených a 121 zesnulých. Ve srovnání s předchozím týdnem se tak počty nově nakažených zvýšily, ovšem u počtu nových obětí jde o pokles. Ke čtvrtku bylo v nemocnicích na 7,5 tisíce pacientů s covidem, tisíc z nich na lůžku s ventilátorem.

Austrálie zažívá svou nejhorší vlnu vůbec

Austrálie, která v současnosti čelí své nejhorší vlně covidové pandemie, v sobotu hlásí rekordních 1 756 případů nákazy. Úřady varují, že to nejhorší teprve přijde a vyzývají lidi, aby se nechali očkovat.

21. srpna 2021

Australané totiž ještě z větší části nejsou očkovaní kvůli nedostatečným dodávkám vakcíny firmy Pfizer a nedůvěře veřejnosti vůči vakcíně AstraZeneca. Poslední denní počty nově infikovaných jsou zhruba dvojnásobné oproti předchozí nejhorší vlně pandemie před rokem.



Nejlidnatější australský stát Nový Jižní Wales eviduje za poslední den rekordních 1 533 místně získaných případů koronavirové nákazy, čímž byl překonán předchozí den starý rekord. V pátek místní úřady evidovaly 1431 případů. V nemocnicích nyní leží 1 041 lidí s covidem, z toho 173 na jednotkách intenzivní péče. Další čtyři lidé na nákazu zemřeli.

Druhá nejlidnatější země Viktorie pak uvádí 190 nových případů místního přenosu koronaviru, Teritorium hlavního města Austrálie 32 případů a Queensland jeden.

Viktorie, Nový Jižní Wales a Teritorium hlavního města Austrálie, v nichž žije téměř 60 procent z 25 milionů obyvatel Austrálie, jsou už několik týdnů pod přísnou uzávěrou. Ta má trvat do doby, než bude naočkováno 70 procent populace. Při současném tempu očkování by to mohlo být v říjnu či listopadu.



Od začátku pandemie Austrálie zaznamenala přes 58 200 případů infekce a 1 032 úmrtí souvisejících s covidem-19. To je mnohem méně než v řadě srovnatelných zemí, poznamenala agentura Reuters.

Nový Zéland v sobotu informuje o prvním úmrtí v souvislosti s aktuální epidemií covidu-19, tedy zhruba po půl roce. Přibylo také dvacet nových místních případů infikování variantou delta. Žena, která zemřela, byla starší devadesáti let a měla řadu dalších zdravotních potíží.

Všechny nové případy byly zaznamenány v Aucklandu, který je ohniskem nynější epidemie a je v přísném lockdownu. Na Novém Zélandu je aktuálně 782 aktivních případů nákazy, z toho 765 v Aucklandu a 17 v hlavním městě Wellingtonu. Pětimilionová země dohromady eviduje 3 392 potvrzených případů covidu a 27 souvisejících úmrtí.

USA: Stoupají počty nakažených i očkovaných

Americké úřady uvádějí, že tam, kde v posledním týdnu přibylo nejvíc potvrzených případů koronavirové nákazy, zároveň hlásí nejvíc nově očkovaných lidí v přepočtu na počet obyvatel. Stále stoupá celostátní počet hospitalizovaných, data však ukazují na zlepšení.

Nejvyšší přírůstky nakažených nyní z celých Spojených států eviduje Tennessee, tamní úřady však v rámci celé země hlásí i šesté nejvyšší počty nově očkovaných za poslední týden. Nemocnice v Tennessee jsou nadále „pod stupňujícím se tlakem kvůli vysoce nakažlivé variantě delta“, napsal místní zdravotnický úřad.

„Mnoho nemocnic má kapacitní problémy, které se nedají srovnat s ničím, co jsme dosud za pandemie zažili,“ uvedl úřad a obyvatele státu vyzval, aby se nechali očkovat. Většina případů infekce a hospitalizací je totiž mezi těmi, kdo očkovaní nejsou. Plnou vakcinaci má za sebou zhruba 42,1 procent obyvatel státu.

Druhá nejhorší epidemická situace je v Alabamě, která za minulý týden provedla nejvíc nových očkování v zemi. „S šířením vysoce nakažlivé varianty covidu-19 delta a narůstajícími případy, hospitalizacemi a úmrtími, dál vyzýváme všechny ty, kdo jsou k tomu způsobilí, aby se co nejrychleji nechali očkovat,“ uvedl zástupce tamního zdravotnictví Scott Harris.



Nejvyšší přírůstky nakažených ve Spojených státech a zároveň vysoký podíl nově očkovaných hlásí také Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi a Jižní Karolína. Floridské zdravotnické úřady tento týden oznámily pokles počtu nově přijatých pacientů, ale přesto je jich víc než při předchozích vlnách.

Hospitalizace pacientů s covidem-19 ve Spojených státech stabilně stoupají od začátku července, pomalu se však začíná projevovat zlepšení, ukazují statistiky amerického Úřadu pro zdraví a lidské služby (HHS). Celkový počet hospitalizací se v červenci téměř ztrojnásobil, v srpnu pak zdvojnásobil.

Za posledních osm nedělí bylo vždy nových pacientů v nemocnicích o 25 procent více, než v týdnu předtím. V uplynulém týdnu však byl nárůst hospitalizovaných jen dvouprocentní. Bezmála 30 procent všech současných hospitalizací v USA mají dohromady Florida a Texas.

Celkem je v nemocnicích přes 102 tisíc Američanů, což odpovídá 72 procentům dosavadního vrcholu z poloviny ledna. Nemocnice po celé zemi jsou naplněny zhruba ze tří čtvrtin, jednotky intenzivní péče z 80 procent.