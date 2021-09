Podzim ukáže, jak jsme po vlnách covidu imunní, říká epidemiolog Smejkal

V 90. letech odešel do Spojených států. Tam studoval medicínu a pracoval jako lékař. V Česku se do zájmu médií a široké veřejnosti dostal s příchodem druhé covidové vlny loni na podzim. „Došlo tehdy k řadě chyb, proto u nás následně byla situace tak špatná. A ač se o tom příliš nemluví, problémem není jen akutní průběh onemocnění, ale i následné komplikace, takzvaný dlouhý covid,“ říká Petr Smejkal (49), hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSeS). Co podle něj přijde letos na podzim?