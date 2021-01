Slováci se znovu testovali. Matovičův „skríning“ odhalil 30 tisíc nakažených

Od plošného testování obyvatel si vláda slibuje odhalení značného počtu infikovaných, kteří nebudou koronavirus dále šířit. Projekt má také postupně přispět ke zlepšení situace v nemocnicích, ve kterých je hospitalizováno téměř 3 500 pacientů s covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění.

Při hromadném testování úřady využívají méně přesné antigenní testy, které umožňují zjistit výsledek rychleji než laboratorní PCR testy.



Od středy budou moci na Slovensku jen lidé s potvrzením o negativním výsledku zkoušky na koronavirus využívat některé výjimky ze stávajícího zákazu vycházení. Doklad o testu bude potřebný například při cestách do práce a při pobytu v přírodě.

Ve zhruba polovině ze 79 slovenských okresů, ve kterých bude podíl odhalených nakažených v probíhajícím testování nejvyšší, by se měly testy zopakovat.

Matovič, který je z předních slovenských politiků hlavním zastáncem hromadného testování obyvatel, by však uvítal co nejširší zapojení lidí do projektu. „Byl bych rád, aby do toho i v těch okresech, kde to vychází lépe, šli znovu,“ řekl ministerský předseda.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí, který ještě minulý týden hovořil o možnosti otevřít od února školy pro část žáků, nyní takovou možnost označil za riziko.

Proti případnému dalšímu celostátnímu testování obyvatel na koronavirus se ze čtyřčlenné koalice vyslovili představitelé už dvou nejmenších vládních stran Za lidi a Svoboda a solidarita (SaS).