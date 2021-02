Povolení vyjít ven jen po zaslání SMS? Slovensko zvažuje tvrdé zpřísnění

„Lidé pošlou SMS s ohledem na nějakou výjimku, kterou budou požadovat. Centrála odešle zprávu, která jim povolí porušit zákaz vycházení na jistou dobu, jež budou potřebovat,“ řekl Krajčí o možném opatření. Jeho dodržování by podle něj kontrolovali hlavně policisté.



Ministr řekl, že podobný postup uplatňovalo Řecko a Bratislava by se jím pro případ jeho zavedení inspirovala. Vývojem koronavirové krize a možnými dalšími opatřeními na Slovensku by se v úterý měla zabývat vládní pandemická komise.

„Pacienti v nemocnicích stále přibývají. Nejsem jsi jistý, jak dlouho to naše nemocnice vydrží,“ řekl Krajčí, který je ve vládě za nejsilnější vládní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) premiéra Igora Matoviče.

Na pětimilionovém Slovensku bylo v neděli hospitalizováno rekordních 3 335 pacientů s covidem-19, počty začaly výrazněji stoupat na začátku prosince.

Proti Krajčího iniciativě ohledně povolování výjimek ze zákazu vycházení prostřednictvím SMS se už postavila vicepremiérka a šéfka nejmenší vládní strany Za lidi Remišová. Označila to za zásah do soukromí občanů. Stát má podle ní ještě rezervy v přijímání opatření, jako příklad uvedla nošení respirátorů.

Není to poprvé, co se v souvislosti s postupem slovenské vlády proti pandemii mluví o porušování práv občanů. Loni na jaře dostali tamní hygienici přístup k lokalizačním údajům mobilních telefonů, a to i bez souhlasu jejich majitelů.

Vláda to tehdy zdůvodnila tak, že chce odhalovat lidi, kteří přišli do kontaktu s nakaženými, a tím snížit šíření nákazy. Ústavní soud však v květnu pozastavil platnost části zákona, který předávání takových informací mobilními operátory umožňoval.

Slovensko už dříve výrazně omezilo volný pohyb lidí, zákaz vycházení však obsahuje vícero výjimek. Využívání některých z nich, jako například cesta do práce nebo do přírody, jsou nyní podmíněny potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus.

Slováci také nedávno prošli dalším kolem celoplošného testování. Od projektu si premiér Matovič, který uskutečnění hromadných testů prosazoval, sliboval výrazné zlepšení situace ohledně koronavirové nákazy.