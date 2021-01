Slovenský lockdown přehledně. V Nitře musejí mrtvé chladit v přívěsu

Premiér Igor Matovič oznámil zpřísnění protiepidemických opatření ve čtvrtek na Facebooku. Avizoval, že tvrdší zákaz vycházení začne platit už od silvestrovské půlnoci. Nakonec se zavedl od novoroční páté ráno a předběžně, spolu s dalšími nařízeními, zatím platí do 24. ledna.

Země, která má ve srovnání s Českem přibližně poloviční počet obyvatel, hlásí za čtvrtek 4 965 nových případů nákazy z PCR testů. Pozitivních bylo více než 30 procent odebraných vzorků. Dalších 4 891 pozitivních odhalily antigenní testy.

Koronavirová situace se na Slovensku rapidně zhoršuje. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se od začátku prosince téměř zdvojnásobil, píše deník Sme. Stovky zdravotníků kvůli vlastní nákaze chybějí v nemocnicích.

A sanitky údajně i celé hodiny čekají, než si urgentní příjmy převezmou jejich pacienty. Podle médií je epidemie nejvážnější v Nitře. Tamní krematorium u hřbitova sv. Cyrila a Metoděje už nestíhá přijímat mrtvé a aby je mělo kam uložit, muselo povolat externí chladicí přívěs.

Co tedy nyní na Slovensku platí?



1 Navštěvování v domácnostech

Od Nového roku se ruší původně oznámený systém sociálních bublin, kdy se lidé mohli vzájemně navštěvovat s jednou další domácností. To už neplatí.

Prakticky můžeme nové nařízení vysvětlit na příkladu rodiny, která si k sobě na svátky vzala osamělého dědečka. V této skladbě spolu mohou příbuzní i nadále zůstat, a to i na chalupě mimo okres trvalého bydliště.

Ovšem pokud se dědeček rozhodne vrátit k sobě domů, už ho původní rodina z bubliny nesmí znovu navštívit. A ani nikoho jiného, lidé už se mohou stýkat jen s členy vlastní domácnosti.

2 Zákaz vycházení a výjimky

Stále platí, že lidé mají co nejvíce zůstávat doma, což se týká i chození do práce. Všichni, u nichž to jde, musí pracovat z domova. Pokud se vydají do kanceláře či dílny, musejí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele, že v jejich případě není home office možný.

Povolené jsou i nadále nezbytné nákupy a pochůzky, ovšem jen v blízkosti domova. Slováci mohou jít pro potraviny, do drogerie, lékárny, na poštu, do banky, pneuservisu, na benzinku, do čistírny, optiky, k advokátovi či do výdejny e-shopu. Tam mohou vejít i dovnitř, ovšem nesmějí se potkat s žádným dalším zákazníkem.

Mezi nezbytné cesty jako vždy patří návštěva lékaře a zajištění péče pro blízkého člověka. Vzhledem k současné situaci fungují i odběrová místa provádějící PCR nebo antigenní testy na koronavirus.



Slováci mohou chodit i na procházky se psem, ale jen do vzdálenosti jednoho kilometru od domova. Vycházka do přírody pak je možná jen v okrese trvalého bydliště, u Bratislavy a Košic v rámci města.

Konat se mohou svatby, pohřby a křty, ale zúčastnit se jich může maximálně šest lidí.

Zákaz vycházení neplatí od jedné do páté hodiny ráno.

3 Lyžování a pobyty na horách

Slovákům vláda od 1. ledna nově zavřela i skiareály. Vleky se musely zastavit a lyžaři se mají vrátit domů. Zde je ovšem rozdíl, jestli lidé pobývají třeba na rodinné chalupě, nebo pronajaté chatě či hotelu.

Na chalupě mohou zůstat podle uvážení a bez ultimáta je i návrat domů. Pokud však lidé mají zaplacené ubytování, mohou v něm zůstat do posledního sjednaného dne, nejpozději však do 10. ledna.

Pobyt si nemohou prodloužit a hotely nesmějí přijímat nové hosty. Po 10. lednu všechny hotely a další ubytovatelé zavřou. Fungovat už nesmí půjčovny ani opravny lyží, napsal Denník N.

4 Obchody a restaurace, kostely a školy

V otevřených provozovnách stále mají hodiny vyhrazené seniorům, které jsou od 9 do 11 dopoledne. Ostatní obchody, například s oblečením, zůstávají zavřené. Nařízení se týká i obchodních center, která sice mohou být otevřená, ale uvnitř smí fungovat jen povolené prodejny a občerstvení.

Restaurace mohou jídlo vydávat pouze z okénka anebo ho rozvážet. Zákazníci si pokrmy a nápoje mohou vyzvednout. Ovšem konzumace v okolí restaurací je zakázaná.



Slováci už nesmějí chodit ani do kostela. Bohoslužby mohou sledovat online a počet lidí, kteří mohou přenos ve svatostánku připravovat, je omezený na šest.

Co se týká škol, děti mají prázdniny a zatím není jasné, zda se vrátí do tříd už 11. ledna, jak bylo původně v plánu.

5 Cestování do zahraničí a cesty Čechů na Slovensko

Slováci mohou vyrazit za hranice, ale při návratu by měli mít negativní PCR či antigenní test, který není starší než 72 hodin. Pokud ho nemají (anebo cestují z Velké Británie zasažené novou mutací koronaviru), musí se zaregistrovat na tomto webu, nastoupit domácí karanténu a nejpozději pátý den se nechat otestovat.

Totéž platí i pro Čechy, kteří na Slovensko zamíří, kromě pendlerů či studentů. Těm stačí negativní test starý maximálně dva týdny. Úplně bez testu do země mohou řidiči mezinárodní dopravy a lidé, kteří Slovenskem jen projíždějí.