USA možná varováními hatí invazi. Ale co chce „kágébák“ Putin, neví ani Kreml

„Nemůžu vstoupit do hlavy prezidenta Putina,“ prohlásil poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan s tím, že proto odmítá spekulovat, jaké jsou prezidentovy záměry v souvislosti s děním u ukrajinských hranic.

„Zásadně nerozumíme, nikdo z nás, tomu, co se odehrává uvnitř hlavy prezidenta Putina, takže nemůžeme dělat žádné závěry, kam vším tímhle míří,“ argumentovala podobně též Julianne Smithová, americká velvyslankyně při NATO.

Zjistit, co si Putin myslí, je úkolem, který kvůli neustávajícímu napětí na Ukrajině nabývá na čím dál větší důležitosti. Americké zpravodajské služby se snaží napnout všechny dostupné síly, aby zjistily, zda šéf Kremlu skutečně chystá vojenskou invazi naznačovanou shromážděním ruských vojáků u ukrajinských hranic.

Proniknout do ruských plánů se však Američanům daří jen obtížně. Podle bývalých členů tajných služeb mají USA sofistikovaný systém pro zachycování komunikace svých protivníků známý jako SIGINT a mohou též využívat rozsáhlé satelitní sítě, ale problémem je získávání špionů přímo v Rusku, uvádí list The Wall Street Journal.

Americké výzvědné služby doplácejí na politická rozhodnuti o vzájemném vypovězení diplomatů. Rusko je osočováno, že používá své ambasády k špionáži. I pro Američany ovšem diplomatické funkce představují spolehlivé krytí, kterého se jim nyní po zredukování personálů ambasád nedostává.

List The New York Times připomíná, že v roce 2016 se Američanům podařilo získat „krtka“ s částečným přístupem do Putinova vnitřního kruhu, který poskytoval cenný vhled do ruské kampaně na ovlivňování amerických voleb. V roce 2017 USA svůj zdroj stáhly a od té doby se jim nedaří za pevné zdi Kremlu proniknout.

15. února 2022

Tajemný Putin

Potíže při získávání zpravodajských informací o Putinových plánech lze přičíst i samotné osobnosti pána Kremlu. Bývalý člen sovětské tajné služby KGB, jenž před nástupem k moci sloužil působil jako ředitel hlavní ruské tajné služby FSB, je znám svým tajnůstkářstvím. Vyhýbá se elektronickým zařízením, často nepoužívá raději ani zapisovatele a co si myslí, často nevědí ani jeho nejbližší poradci, kterým říká jen málo. Navíc má ve zvyku učinit finální rozhodnutí na poslední chvíli, do té doby zvažuje všechny možnosti.

„Putin není sdílný,“ řekla Beth Sannerová z úřadu ředitelky tajných služeb (DNI). „Byl špionem. Takže byl trénován k vyzvídání a manipulaci.“

Právě neochota šéfa Kremlu říci svých pobočníkům, jaké jsou přesně jeho cíle, může být důvodem, proč na jednu stranu Rusové naznačují ochotu k dialogu, ale na druhou k hranicím navzdory proklamacím o opaku stále posílají podle západních a ukrajinských představitelů další vojáky. Jeden výše postavený americký činitel, který se účastnil diplomatických jednání s Rusy, řekl listu The New York Times, že americká delegace měla pocit, že Putinovi zástupci se přiklání k tvrdší linii, protože nevědí, co prezident chce učinit.

Podle Daniela Hoffmana, bývalého agenta CIA, který působil v Moskvě, jsou ruské aktivity jako z učebnice KGB. „Je to chladně kalkulující agent KGB,“ řekl o Putinovi. „Rozmístil vojáky, aby viděl, jak zareagujeme a jaká jsou naše zranitelná místa. To je to, co KGB operativec dělá.“

Putinovým cílem je podle něho získat vyvoláním napětí „páku“ na Západ, aby mu vycházel vstříc ohledně ruských požadavků a aby zároveň zpřetrhal západní vazby Ukrajiny, mimo jiné tím, že kvůli napětí západní investoři nebudou chtít v zemi investovat. Jeho kolega z CIA Greg Sims se též domnívá, že Putinovi nejde o invazi. „Nemůžu si představit, že by Putin opravdu chtěl zaútočit. Je to kágébák, který se cítí pohodlněji ve lstích než v hrubé vojenské síle.“

Strategie sdílení zpravodajských informací

Zprávy agentury AP a serveru Politico uváděly, že Američané na základě zpravodajských informací varovali evropské spojence, že Rusko podnikne invazi ve středu 16. února. Není jisté, zda zpráva přinutila Moskvu stáhnout se od původního plánu nebo zda byla založena na chybných zprávách či závěrech. Američtí představitelé nechtěli samotné datum komentovat ani o informaci sdělit podrobnosti.

Bidenova administrativa přistoupila v souvislosti s děním na Ukrajině k velmi neobvyklé strategii častého zveřejňování materiálů amerických zpravodajců. Stanice CNN tvrdí, že postup je pečlivě koordinován Radou pro národní bezpečnost a zpravodajskými agenturami s cílem narušit ruské plány a odvrátit je od vojenských akcí.

Bývalý agenti ale varují před riziky této metody. Hrozí, že Rusové díky tomu objeví cenné agenty a jejich informátory v terénu a tím o ně Američané přijdou, poukazuje Douglas London, který pracoval v oddělení CIA pro speciální operace.

To, že k invazi nakonec ve středu nedošlo, se setkalo ze strany Rusů s výsměchem. „Musíme přestat věřit všemu, co řeknou ve Washingtonu, především, co se týče Ukrajiny,“ uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, jež je známa svými ostrými výpady na adresu Západu.