Finský model neutrality Ukrajině nepomůže. Putin si ji chce podmanit

Způsobem řešení současné vyhrocené situace mezi Ruskem a Ukrajinou by podle některých názorů mohl být takzvaný finský model, tedy myšlenka, že by se Ukrajina mohla stát neutrálním nárazníkem mezi východem a západem. Tento nápad nabírá na popularitě, ale není moc reálný. Prezident Vladimir Putin neutrální Ukrajinu nechce, ve skutečnosti ji chce vtáhnout do svého tábora, píše se v komentáři renomovaného časopisu Foreign Policy.