Válka nebude, pro CIA je to blamáž, říká Miloš Zeman

Podle informací tajných služeb Spojených států a NATO měla ve středu začít ruská invaze na Ukrajinu. Je středa 14 hodin, zatím se nic neděje. Co si o těch zprávách myslíte? Bude válka?

Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude. Protože Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď.

Paní Schillerová byla podle mého názoru velmi dobrou ministryní financí a pokládám za poněkud ubohé zabývat se jejími fotkami s pávem. Miloš Zeman prezident