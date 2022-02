Hlavním scénářem je hybridní agrese z Donbasu, říká ukrajinská analytička

Sergej Lavrov v pondělí doporučil, aby Moskva pokračovala ve vyjednávání se Západem. Část ruských vojáků se podle ruského ministerstva obrany vrací od hranic Ukrajiny do posádek, NATO ani Ukrajina to ovšem zatím nepotvrdily. Jak tedy poslední ruská prohlášení číst?

Ještě si nemůžeme oddechnout. Jedno vyjádření neznamená, že hrozba zmizela. Pokud Rusové tvrdí, že stahují jednotky od ukrajinských hranic, nemůžeme jim věřit. Připomínám, že na jaře 2021 pro první vlně eskalace a hromadění jednotek Rusko prohlásilo, že manévry skončily a jednotky jsou stahovány na místo stálé dislokace. Na počátku podzimu už ovšem byly zpátky.

Navíc ruská technika a jednotky zůstávají v Bělorusku. Stále tak přetrvává hrozba provokace zpoza běloruské hranice. V Černém moři a okupovaném Azovském moři jsou stále ruské lodě, které se mohou zapojit do vyloďovacích operací. Nikdo včetně amerických tajných služeb netuší, jaké jsou skutečné ruské záměry a plány.

Je to tedy jen manévr, aby Ukrajina a západní státy na chvíli pocítily úlevu. Západoevropské státy, které podporují dohodu s Ruskem, to budou považovat za gesto dobré vůle a znamení, že chce pokračovat v dialogu. Rusko se to pokusí diplomaticky využít a začít nová jednání o Minských dohodách a členství či nečlenství Ukrajiny v NATO. Je to součást ruské diplomatické hry a ve hře jsou nadále různé scénáře.