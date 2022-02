Napětí mezi Ruskem a Západem nijak neochabuje a podle mnohých prohlášení to vypadá, jako by ukrajinská válka byla na spadnutí. To staví do delikátní pozice Finsko, ruského souseda, který podobně jako Švédsko není členem Severoatlantické aliance. Tamní politici se vyhýbají bojovným prohlášením. Zachovávají zdrženlivost.