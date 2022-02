Zatímco jednání o ruských bezpečnostních požadavcích se dostala do slepé uličky, v Kyjevě rostou obavy z toho, že Západ donutí Ukrajinu uvést do praxe Minské dohody. To je pro ukrajinskou vládu nepřijatelné, protože by to mimo jiné znamenalo přímé jednání se separatisty v Donbasu. A to by se v očích veřejnosti rovnalo vlastizradě.