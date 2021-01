Rusové podpoří Navalného i v mrazech, v Jakutsku bude minus čtyřicet

„Musíte se pokaždé obléct do něčeho, co je jako skafandr,“ vypráví šestadvacetiletý Ňurgun Semjonov, který se zúčastnil protestů minulý víkend. „Je to jako vstupovat do kosmického prostoru. Je to extrémní,“ dodal.



Východosibiřský Jakutsk, kde žije přes 300 tisíc obyvatel, byl v sobotu dějištěm malého opozičního protestu - kolem 150 lidí chodilo sem a tam, aby se v bílém ledovém oparu zahřáli. Policie zadržela asi třicet lidí.

Bylo to jedno z desítek shromáždění, do nichž se napříč Ruskem zapojily desetitisíce lidí vyzývajících úřady, aby propustily Navalného z vězení.



Policie označila protesty na nelegální a podle organizace, která monitoruje policejní zásahy, zadržela kolem čtyř tisíc lidí. Samotná policie oficiální počet zadržených nesdělila.

Navalného příznivci plánují na tuto neděli další protesty ve více než osmdesáti městech, včetně Jakutska.

Mnoho protestujících se minulý víkend zabalilo do tří až čtyř vrstev termoprádla, obulo si tradiční kožešinové boty.

Dýchali přes šály, aby neztráceli tělesné teplo, popsal Semjonov. Dodal, že ho šokovalo zacházení s Navalným, a že jeho návrat do Ruska, navzdory hrozbě okamžitého zatčení, považuje za inspirativní.

Mrazivé teploty protestující nejspíš nezastaví

Bývalá regionální zákonodárkyně Sulustaana Myraanová loni rezignovala na protest proti ústavním reformám, které umožňují prezidentovi Vladimiru Putinovi potenciálně prodloužit svou vládu až do roku 2036.



Minulý víkend byla mezi zadrženými a zatím se nerozhodla, jestli půjde tak brzy po zadržení demonstrovat znovu. Obává se, že by její další účast na protestech přiměla úřady, aby ji začaly stíhat.

Podotkla, že počet účastníků chystaných demonstrací bude po zadrženích z minulého víkendu pravděpodobně výrazně nižší. Mrazivé teploty je však nejspíš nezastaví.

„Teoreticky by úřady měly mít zájem na tom, aby byli obyvatelé zdraví a žili obstojné životy. Ale to se neděje. Znamená to, že jsou lidé nuceni jít v mrazech do ulic,“ dodala.