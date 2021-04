Rusko využilo ucpaného Suezu. Cesta Arktidou je lepší a bezpečnější, láká

Ruské ministerstvo pro energetiku prohlásilo, že „ucpání“ kanálu ukázalo, že jeho severní mořská cesta a síť plynovodů a ropovodů jsou spolehlivé, bezpečné a konkurenceschopné „ve srovnání s alternativními trasami“.



Loď Ever Given se podařilo uvolnit během úterka až po téměř sedmi dnech. Plavidlo o velikosti několikaposchoďového domu průplav zablokovalo napříč, čímž zatarasilo cestu mnoha dalším lodím. Každý den prodlevy znamenal ve světovém obchodě ztrátu přes 200 miliard korun.

Ačkoli provozovatelé kanál ihned po uvolnění otevřeli, ještě ve středu tu čekalo na průjezd více než 400 lodí. Námořní doprava bude podle expertů čelit negativním důsledkům havárie ještě několik týdnů či měsíců.



To se Rusku náramně hodí. Země se loni pochlubila plánem na otevření arktické námořní trasy, v rámci kterého chce vybudovat flotilu o desítkách jaderných ledoborců a dalších lodí. Počítá také s mapováním přírodních zdrojů regionu či rozvíjením letišť, přístavů a železnic na severu země.

Nikolaj Korčunov, ruský vyslanec pro mezinárodní spolupráci v Arktidě, podle listu The Washington Post uvedl, že zablokování Suezského průplavu by mělo svět přimět, aby se na severní mořskou cestu díval jako na alternativu.

„Incident by měl vést k zamyšlení nad diverzifikací strategických námořních tras uprostřed rostoucího rozsahu námořní dopravy,“ uvedl Korčunov s tím, že k severní námořní cestě „žádná alternativa neexistuje“.

Putin v roce 2018 rozhodl, že nákladní doprava na trase by měla být prudce zvýšena, a to na 80 milionů tun do roku 2024. Objem nákladu dosáhl předloni 30 milionů tun a loni pak 32 milionů tun.

Odpovědnost za realizaci plánu severní námořní cesty a za zahájení „zužitkování“ Arktidy, které umožnilo tání polárního ledu, Kreml svěřil gigantům Rosněfť a Gazprom, jaderné společnosti Rosatom a soukromému producentovi zemního plynu Novatek.

Rusko čelí dramatickému oteplování

Organizace na ochranu klimatu se obávají, že podíl státních firem na rozvoji regionu může vést k tomu, že ekologie bude nakonec smetena ze stolu. Podle odborníků nárůst provozu a lámání ledu změnu klimatu v Arktidě urychlí a navíc zvýší riziko úniku paliva či dalších katastrof.

Ruská meteorologická agentura loni uvedla, že ledová pokrývka na trase v Severním ledovém oceánu dosáhla rekordního minima. Ruské ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí varovalo, že teploty v zemi rostou 2,5krát rychleji než v jiných státech.



Změna klimatu Rusko tvrdě zasáhla, včetně extrémních povětrnostních jevů, záplav na východě země či katastrofálních požárů na Sibiři. Vypořádat se musí také s důsledky souvisejícími s táním permafrostu.

Ruská kontrolní agentura oznámila, že změna klimatu by mohla do roku 2030 ročně srazit tři procenta z HDP, pokud nebudou přijata opatření k řešení problému. „Změna klimatu vede ke zmenšování mořského ledu v Arktidě, zvýšené frekvenci a intenzitě extrémních povětrnostních jevů a suchu, které postihuje většinu ruských zemědělských oblastí,“ uvedla.