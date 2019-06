Žadatelka o řidičský průkaz přejela komisaře. Ten svým zraněním podlehl

Starší žena v Polsku v průběhu skládání zkoušky na řidičské oprávnění ve městě Rybnik srazila zkušebního komisaře, který zraněním na místě podlehl. Osmašedesátiletá žena si při couvání na cvičišti nejspíš spletla brzdový a plynový pedál. Místo zastavení tak narazila do komisaře, do stromu a i do dalšího auta.