Nemočte směrem na Rusko, žádají Norové na hranicích. Hříšníkům hrozí pokuta

U norsko-ruské hranice neznámí autoři umístili ceduli s výstrahou „Nečůrejte směrem do Ruska“, která by měla připomínat turistům s naléhavou potřebou či drzým odvážlivcům, že je tu zakázáno močit směrem na Rusko, a to pod hrozbou tučné pokuty.