Protestující mládež v Nizozemsku zapálila centrum s testy na covid

V Nizozemsku od soboty platí noční zákaz vycházení od 21:00 do 04:30. Je to poprvé od druhé světové války. Část veřejnosti s omezením nesouhlasí, policie kromě pokut musela 25 lidí zadržet.



V rybářském městečku Urk, zhruba 80 kilometrů od Amsterodamu, mladí lidé jako projev nesouhlasu s protiepidemickými opatřeními vyrazili do ulic, házeli kamení na zasahující policisty, zničili policejní auto a nakonec zapálili mobilní testovací středisko.

„Není to jenom nepřijatelné, je to jako políček do tváře, zejména místním zdravotníkům, kteří dělají, co mohou, a testovacímu centru, které se snaží pomáhat lidem z Urku,“ uvedly v reakci na útok místní úřady.

V Londýně pak v noci na dnešek policie zasahovala u nelegálního večírku, kde se setkalo na 300 lidí. Nikoho nezadržela, uložila ale 78 pokut, nejčastěji ve výši 200 liber (asi 5 700 Kč) za porušování protiepidemických opatření. Mnoha hostům se podařilo pokutě vyhnout, protože pořadatelé při příchodu policie zablokovali dveře a lidé utekli.

Londýnská policie za poslední měsíc zasahovala u několika nelegálních setkání, včetně večírku zhruba 200 lidí v Kensingtonu nebo svatby se 150 hosty.