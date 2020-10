Záložní plán. Němci v případě nouze převezmou pacienty, potvrdil Petříček

„Na žádost sousední země přijme Sasko v případě nouze české pacienty“, píše server Tag24. Saský premiér přitom v rozhovoru s deníkem Der Spiegel jmenoval navrátilce ze zahraničí, kteří jeli na dovolenou „do (rakouského) Ischglu nebo do České republiky“ jako hlavní zdroj šíření infekce v Sasku.

Podle serveru Tag24 ale Sasko zatím nevyvodilo ze zhoršené epidemiologické situace v sousední zemi žádné závěry a stále umožňuje obyvatelům Česka cestovat na dobu 24 hodin do spolkové země. „Jsme vysoce závislí na českých zaměstnancích,“ cituje server Kretschmera,

„Dohoda s Německem skutečně existuje, je to pro nás v tuto chvíli záložní plán pro případ, že by bylo naše zdravotnictví přetíženo. Doufáme, že to nebude potřeba, ale chceme být připraveni na vše. Co se týká právní stránky věci, tak tu máme vyřešenu - např. jak bychom takovou péči zaplatili,“ sdělil portálu iDNES.cz český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„O přesných počtech lůžek jsme se zatím nebavili, když jsme podobnou variantu řešili na jaře, tak se jednalo o několik desítek lůžek. Každý týden máme jednání se Sasy, Bavory a také se zástupci spolkové vlády Německa, kde řešíme jak společný postup v boji s covidem, tak právě i tyto krizové možnosti,“ dodal.



Saský premiér už dříve oznámil zdravotnickou pomoc Česku v boji s koronavirem. Sasko v květnu předalo Liberci 2 400 odběrových sad na testy na koronavirus a 5 000 respirátorů třídy FF 2

Česko o pomoc s nakaženými pacienty jedná i Bavorskem. Premiér Andrej Babiš řekl novinářům před odletem do Bruselu, že kvůli očekávanému počtu nemocných hovořil „s bavorskou stranou“.

„Ohledně zdravotnické spolupráce teď v době covidu jsme na expertní úrovni v kontaktu s německou stranou, saskou i bavorskou, a hledáme cestu, jak v případě potřeby postupovat, a to na bázi reciprocity,“ uvedl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.

Poukázal na to, že vzhledem k opakovaným změnám ve vývoji pandemie je nutné být připraven. „Rozhodování se budou dělat na úrovni ministerstva zdravotnictví, ale my můžeme konstatovat velkou ochotu na obou stranách nalézt v případě potřeby dobré řešení. Samozřejmě věříme, že k takové situaci nedojde a naše spolupráce zůstane na úrovni společného cvičení,“ dodal Kafka.

Premiér Babiš oznámil, že stát už tento víkend začne zvyšovat počet lůžek mimo nemocnice kvůli koronavirové epidemii. V sobotu by měla začít výstavba lůžkových kapacit v areálu výstaviště Letňany. Lůžek bude 500, výstavbu zajistí armáda, oznámil šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček.

Ve středu přibylo v Česku rekordních 9 544 prokázaných případů covidu-19. Dosavadní maximum z minulého pátku bylo o 927 nižší. Během dne nemoci podlehlo 35 lidí, počet aktuálně infikovaných přesáhl 77 tisíc. V nemocnicích je hospitalizováno 2 678 pacientů, 518 z nich ve vážném stavu, vyplývá z aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví.