Pomoc hlavně nejpostiženějším zemím? Pro Česko nefér, vytkl Babiš EU

Babišovi se nelíbí také princip, že si peníze půjčí Evropská unie jako celek. Řekl to v úterý novinářům po jednání premiérů visegrádské čtyřky (V4) s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Česko podle Babiše vyšlo z pandemie dobře, protože na ni dokázalo rychle zareagovat. „Bylo by nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni,“ řekl premiér.

Vadí mu i to, že by si peníze měla půjčit EU jako celek, protože podle něj není vyřešena otázka ručení za půjčku a Česko by nemělo doplácet na to, že na rozdíl od jiných zemí je po jeho dluhopisech poptávka. Podle Babiše se v EU povede o francouzsko-německém návrhu ještě tvrdá debata.

Merkelová s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v pondělí oznámili záměr vytvořit evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem. Podporu z fondu mají dostávat země a sektory nejhůře postižené pandemií. Na vzniku fondu se musí dohodnout všechny země sedmadvacítky.

Peníze, které si EU má svým jménem půjčit na finančních trzích a které pak bude splácet v horizontu několika desítek let, podle Berlína a Paříže zlepší konkurenceschopnost evropského hospodářství a podpoří mimo jiné investice do digitalizace a ekologie. Právě k modernizaci v těchto dvou oblastech se společné prohlášení výslovně hlásí.

Babiš v úterý řekl, že by považoval za logické, kdyby si EU půjčila jen tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských států. Odhadl to na 110 miliard eur.

Zdůraznil také, že peníze z fondu by se měly poskytovat formou dotací. O půjčky se podle něj mohou ucházet jednotlivé členské státy na finančních trzích podle toho, jak investoři hodnotí stabilitu jejich ekonomiky a veřejných financí