Němci mají nejvíc nových případů od března, Matovič děsí fotkami z Česka

V Německu za poslední den přibylo 6 638 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku nynější pandemie. Ve čtvrtek o tom s odvoláním na Institut Roberta Kocha informuje agentura Reuters.



Západní sousedé Česka dosavadní rekord v počtu nakažených zaznamenali 28. března, kdy jich přibylo 6 294. Počet úmrtí pacientů s covidem-19 za posledních 24 vzrostl o 33 na celkových 9 710. Koronavirem se v Německu doposud nakazilo 341 223 lidí.

Kancléřka Angela Merkelová ve středu varovala, že se země dostala do fáze exponenciálního růstu počtu infikovaných a nevyloučila, že bude nutné dále zpřísnit opatření proti šíření nákazy. Zdůraznila, že kroky, jaké spolková země v příštích dnech a týdnech podnikne, budou rozhodující pro to, jak se s epidemií vyrovná.

Polsko ve čtvrtek oznámilo 8 099 nových případů nákazy, což je největší přírůstek za jeden den od začátku epidemie v Polsku, uvedla televize TVN 24. Předchozí rekord padl ve středu, kdy ministerstvo zdravotnictví informovalo o 6 526 nových případech. Krizový štáb by měl podle vládního mluvčího rozhodnout o nových omezeních.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 38 miliony obyvatel nakazilo 149 903 lidí, z nichž 3 308 nákaze podlehlo. Od minulého pátku přibylo v Polsku 38 304 nových případů. Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo, že z 91 úmrtí během uplynulého dne připadlo sedm na pacienty, jejichž jediným onemocněním byl covid-19. Dalších 84 obětí mělo i další choroby.

Aktuálně je v polských nemonicích 6 538 pacientů, z nichž 508 je napojených na ventilátory. K dispozici podle ministerstva zůstává 1 024 ventilátorů, dodala TVN 24.

„S pokorou přistupujeme k situaci ohledně dostupnosti lůžek. Momentálně to polský systém zvládá, ale nevíme, co by se dělo, kdyby počty nakažených prudce vzrostly, a proto přijdou nová omezení,“ řekl vládní mluvčí Piotr Müller polskému rozhlasu.

Nová omezení by se měla týkat počtu lidí na některých veřejných místech, ale neměla by vést k úplnému zastavení ekonomiky. Připustil, že vládní předpovědi vývoje počítají s dalším vzrůstem počtu nakažených v příštích týdnech.

Rakousko a Slovensko varují před vývojem jako v Česku

V Rakousku za posledních 24 hodin přibylo 1 552 případů koronavirové infekce. Už ve středu země s necelými devíti miliony obyvatel hlásila 1 555 nových případů. Hlavním ohniskem nákazy v alpské republice je Vídeň, která má za poslední den 480 nově nakažených.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz označil vývoj za znepokojující a poukázal na čísla v sousední České republice, která by podle něj i v Rakousku měla fatální dopady na ekonomiku a zdravotnictví. Česko je už čtvrté na světě v poměrném počtu mrtvých za týden. Podle počtu nakažených koronavirem na 100 tisíc obyvatel je ČR druhá.

Kurz se proto obrátil na jednotlivé spolkové země s varováním, že rozsah šíření infekce je v některých z nich velmi znepokojující a že je tam potřeba urychleně zavést přísnější opatření. „V současnosti vidíme v některých městech a zemích Evropy masivní šíření viru, což vyvolává nutnost bojovat proti němu velmi drastickými opatřeními. Všem v zemi musí být jasné: Situace je vážná,“ cituje Kurze agentura APA.

Počty nových případů jako v sousedním Česku vedou k fatálním dopadům na pracovní místa a firmy, dostávají zdravotní systém na hranice kapacit a prakticky vedou k druhému lockdownu, parafrázovala dále APA rakouského kancléře.

V Rakousku dosud mělo pozitivní test na koronavirus na 60 tisíc lidí. Česká republika jich eviduje dohromady 139 290 po posledním rekordním nárůstu o 9 544. Obě sousední země poměrně dobře zvládly první vlnu koronavirové pandemie, která propukla na jaře.

Kancléř se obrátil i na obyvatele. „Apeluji na všechny lidi, aby situaci v zemi brali vážně a dodržovali opatření,“ vyzval Kurz a upozornil, že následující týdny ukážou, zda se podaří šíření viru zpomalit, nebo zda pandemie způsobí ještě větší škody zdravotnictví, trhu práce a firmám.

Před českým scénářem varují také na Slovensku, kde ve středu přibylo rekordních 1 929 potvrzených případů. Na Facebooku to napsal premiér Igor Matovič, podle kterého bylo v pětimilionové zemi zároveň provedeno dosud nejvíce testů, a to 12 502.

Matovič na sociální síti sdílel fotografie z nemocnice v Uherském Hradišti, které pořídil fotograf vydavatelství MAFRA Petr Topič a poté převzal slovenský deník HN Online. Ten jako zdroj uvádí ve svém příspěvku i slovenský premiér, původní zdroj už ovšem ne.

Jen napsal, že jsou na nich zdravotníci kvůli pacientům s covidem-19 na pokraji fyzických a psychických sil. Vývoj ohledně nákazy na Slovensku podle Matoviče kopíruje Česko se zpožděním 14 dnů.



Ve čtvrtek ráno začala v zemi platit nová opatření s cílem omezit šíření pandemie nemoci covid-19. Nově je zakázáno pořádání hromadných akcí, roušky jsou povinné ve městech a obcích i venku, hlavní hygienik dál omezil počet zákazníků v obchodech.



V prodejnách s potravinami a v drogeriích zase mohou během dvou hodin dopoledne mimo víkend nakupovat pouze senioři. Úřady uzavřely kina, divadla a fitness centra, jakož i akvaparky. Restaurace nemohou podávat jídlo ve svých vnitřních prostorech.

Ze zmíněných omezení platí různé výjimky, například roušky nemusejí nosit malé děti ani lidé při sportování, pokračovat bez diváků mohou nejvyšší soutěže v pěti sportech, včetně fotbalové a hokejové ligy.



Slovinsko občanům prodlužuje vouchery na turismus

Omezení pohybu obyvatelstva nejhůře postižených oblastí, povinnost nosit roušky i na otevřených prostranstvích či přechod žáků na on-line výuku jsou mezi opatřeními, která přijala slovinská vláda. Učinila tak poté, co úřady více než dvoumilionové země ve středu oznámily rekordní přírůstek 707 nově nakažených za posledních 24 hodin.



Premiér Janez Janša na krizovém zasedání vlády ve středu večer oznámil, že od pátku začne platit omezení pohybu v sedmi ze dvanácti slovinských regionů, které se z hlediska počtu nakažených dostaly na takzvaný červený seznam. Ten označuje oblasti, kde počet nakažených za poslední dva týdny překročí hranici 140 na 100 tisíc obyvatel.

Shromáždění více než deseti lidí budou v těchto regionech zakázána, omezená bude možnost sportovních aktivit a povinnost nosit roušky bude platit i venku. Celkový počet evidovaných případů nákazy se ve Slovinsku přiblížil 10 tisícům. Podle epidemiologů dosavadní restrikce nepřinesly kýžený výsledek, a proto bylo zapotřebí jejich zpřísnění.

Vláda zároveň prodloužila platnost voucherů na turistické pobyty, které rozdala občanům ve snaze podpořit strádající domácí cestovních ruch a které musely být využity do konce tohoto roku. Dosud je podle agentury Hina využila přibližně polovina obyvatel.

V ruských nemocnicích leží i lidé s mírným průběhem

V Rusku se za uplynulý den koronavirem nakazilo 13 754 lidí, informuje ve čtvrtek agentura Interfax s odkazem na ruský operativní štáb. Dalších 286 nemocných s covidem-19 zemřelo, což je dosavadní rekord, upozorňuje agentura Reuters.



Počet nakažených se po příznivém vývoji v létě začal opět zvyšovat na začátku září, začátkem října už úřady hlásily okolo 10 tisíc nových případů denně. Zatím rekordní denní přírůstek infekcí, tedy 14 321 případů, oznámilo Rusko ve středu.

Vicepremiérka Taťjana Golikovová ujistila, že situace je zvládnutelná a nevyžaduje přijetí celoplošných omezujících opatření. Například v Moskvě, kde je situace nejhorší, však musí pracovat nejméně 30 procent všech zaměstnanců firem z domova a za nedodržení hrozí postihy.

Naopak ministr zdravotnictví Michail Muraško situaci označil za velice napjatou a ministerstvo informovalo o tom, že lůžka pro pacienty s koronavirem jsou zaplněna z 90 procent. Podle analýzy listu Kommersant jsou místa v nemocnicích v některých regionech dokonce už zcela plná.

Jak ale podle Kommersantu upozornil náměstek ministra zdravotnictví Oleg Gridněv, k nedostatku lůžek přispívá také to, že je v nemocnicích i značná část pacientů s lehkým průběhem nemoci, kteří by se přitom ideálně měli léčit ambulantně.



V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se zatím nakazilo necelých 1,35 milionu lidí, infekci podlehlo 23 491 z nich. Z hlediska celkového počtu nakažených je Rusko stále čtvrtou nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech, Indii a Brazílii. Ruské úřady ve středu schválily druhou vakcínu proti koronaviru. Očkovací preparát nese název EpiVakKorona a vytvořilo ho sibiřské středisko Vektor.

Na Ukrajině se koronavirus nově prokázal u 5 062 lidí a dalších 73 pacientů s covidem-19 zemřelo, píše server Ukrajinska pravda. Nejvíce případů má hlavní město Kyjev a Charkovská oblast na východě země. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 42 miliony obyvatel nakazilo přes 280 tisíc lidí, z nichž více než 5 300 nákaze podlehlo.

Brazílie je druhá v úmrtích, Argentina pátá celkově

V Brazílii za poslední den zemřelo dalších 749 lidí s covidem-19, informovalo ministerstvo zdravotnictví nejlidnatější latinskoamerické země. Počet nově nakažených se zvýšil o 27 235, od začátku současné pandemie jich je více než 5,14 milionu. Úřady evidují 151 747 úmrtí pacientů s covidem-19, což je po USA druhý nejvyšší počet na světě.

Denní nárůsty se za poslední měsíc stabilizovaly a jsou nižší než v srpnu a červenci, kdy přibývalo kolem 50 tisíc nakažených denně. Z nákazy se už vyléčil i brazilský prezident Jair Bolsonaro. Ten nicméně opět poznamenal, že se podle něj problém pandemie zveličuje. Řekl to před podnikateli v Riu de Janeiro. Znovu hájil svůj odmítavý postoj ke karanténním omezením, jimiž brazilští guvernéři podle něj poškodili ekonomiku.

Bolsonaro také pochválil ministra zdravotnictví, generála Eduarda Pazuella, který se v květnu stal už letošním třetím šéfem resortu zdravotnictví v Brazílii, protože předchozí dva ministři nesouhlasili s Bolsonarem v přístupu k pandemii.

Pazuello, ač nemá žádné zdravotnické zkušenosti, také krátce po nástupu do úřadu prosadil povolení hydroxychlorochinu a chlorochinu pro pacienty s covidem-19. Tyto léky se používají proti malárii a pro léčbu covidu-19 nejsou vědecky prokázané.

Brazilské ministerstvo zdravotnictví ve středu také oznámilo, že od dubna chystá očkování vakcínou proti covidu-19, která je teď v poslední fázi testování a kterou vyvinula firma AstraZeneca s britskou Oxfordskou univerzitou. Nicméně guvernér státu Sao Paulo Joao Doria k tomu uvedl, že vláda „ignoruje čínskou vakcínu“ firmy Sinovac, která je také v poslední fázi testování a která podle něj bude připravena k očkování už v prosinci.



Argentina za poslední den zaznamenala téměř 15 tisíc nákaz koronavirem a se skoro 932 tisíci dosud evidovanými případy je už pátá na světě ve srovnání americké Univerzity Johna Hopkinse (JHU). Argentinská vláda ve středu oznámila, že od víkendu začne v zemi opět fungovat pravidelná letecká doprava, zastavená v březnu.

Obnovení pravidelné letecké dopravy bude mít nicméně omezení. Podle agentury Europa Press budou smět létat v první fázi jen lidé z nutných pracovních či zdravotních důvodů.



V první desítce nejhůře postižených zemí světa je podle JHU pět jihoamerických států, kromě Argentiny též Kolumbie (930 150 nakažených), Peru (856 950), Mexiko (829 400) a Brazílie (5,14 milionu).