Zaměstnanec amerického pivovaru zastřelil pět kolegů, pak i sebe

Podle vyšetřovatelů střílel 51letý muž.

„Pět lidí šlo dnes do práce, tak jak to dělá každý, mysleli si, že budou pracovat, pak mít padla a vrátí se ke svým rodinám. Ale to se bohužel nestane,“ řekl novinářům starosta Milwaukee Tom Barrett. Rodinám obětí už vyjádřil soustrast také americký prezident Donald Trump.

V komplexu pivovaru Molson Coor jsou nejen výrobní provozy, ale také několik administrativních budov, celkem v areálu pracuje více než tisícovka lidí.

První informace o střelbě policie dostala ve středu odpoledne místního času, následně uzavřela celé okolí. Před 17:00 (kolem středečních 23:00 SEČ) pak informovala místní obyvatele, že už nehrozí další nebezpečí, protože střelec je zřejmě mrtvý.

Podle policie byl střelec vyzbrojen dvěma ručními zbraněmi, jedna z nich měla tlumič.

Poslední případ hromadné vraždy střelnou zbraní se v Milwaukee odehrál roce 2012, kdy v sikhském chrámu na předměstí Oak Creek bývalý voják z rasistických pohnutek zastřelil šest lidí.