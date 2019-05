Útočník na východě USA zabil 11 lidí. Zemřel při přestřelce s policií

„Máme tu 11 mrtvých lidí na místě a dalších šest obětí, které byly převezeny do nemocnice,“ uvedl šéf policie ve Virginia Beach James Cervera pro agenturu Reuters. Střelec byl podle policie zabit, když strážci zákona opětovali střelbu ve správní budově.



Policie dříve na twitteru uvedla, že reagovala na střelbu v budově číslo 2 obecního správního střediska, a vyzvala veřejnost, aby se oblasti vyhýbala. Střelba začala přibližně ve čtyři hodiny odpoledne místního času.

Útok si vyžádal také několik raněných. Mezi nimi byl i jeden z policistů, kteří proti útočníkovi zasahovali. Jeho život zachránila neprůstřelná vesta, uvedl Cervera. Podle The New York Times záchranná služba převezla z místa incidentu celkem šest zraněných lidí, jednoho vrtulníkem, jejich stav však zatím není známý.

Barbara Henleyová, radní města Virginia Beach, parkovala u nedaleké radnice, když uviděla policejní auta. „Nejprve jsem si myslela, že to je nehoda. Pak jsem uslyšela výstřely a někdo volal, ať se kryjeme. Byla jsem vyděšená k smrti,“ popsala Henleyová pro The New York Times.

Identitu střelce policie dosud nezveřejnila. „Momentálně máme mnoho otázek,“ uvedl k probíhajícímu vyšetřování Cervera.