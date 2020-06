Migranti už zase plují do Evropy. Dvě lodě hledají ve Středomoří přístav

„Žádali jsme obě země o povolení v pátek ráno, v sobotu a dnes (v pondělí), ale nedostali jsme odpověď ani zprávu, že naši žádost dostali,“ citovala agentura AFP Laurence Bondardovou, mluvčí mezinárodní nevládní organizace SOS Méditerranée, jež plavidlo provozuje.

„Je to nepřijatelné a nezákonné, protože mezinárodní námořní právo jasně stanoví, že kdokoli, kdo je zachráněn na moři, se musí na bezpečném místě co nejdříve dostat na pevninu,“ dodala Bondardová.



Posádka Ocean Viking pomohla ve čtvrtek při dvou operacích lidem z nefunkčních člunů u libyjského pobřeží. V té době ale hledala jiné plavidlo, které vyslalo nouzový signál. K této lodi se však jako první dostala libyjská pobřežní stráž, jež pasažéry donutila vrátit se do Libye.



Podle SOS Méditerranée mezi nimi byla i matka s čerstvým novorozencem, který přišel na svět na moři. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) nejméně šest migrantů zemřelo ještě předtím, než se k nim dostala pomoc.

Loď Mare Jonio italské neziskové iniciativy Mediterranea má nyní stejný problém jako Ocean Viking a hledá bezpečný přístav. V pátek zachránila v maltských vodách 70 migrantů, v pondělí k nim přibylo dalších 43 – mezi nimi byly dvě ženy a 17 mladistvých bez doprovodu.

Italské úřady dvě plavidla zabavily

Řada humanitárních organizací, které se zaměřují na záchranu migrantů na moři, během nejintenzivnější fáze nynější pandemie pozastavila svou činnost. Reagovala tím mimo jiné na to, že Itálie začátkem dubna z bezpečnostních důvodů uzavřela své přístavy.



Začátkem května pak italské úřady dokonce dvě plavidla zabavily. Lodě Alan Kurdi německé organizace Sea-Eye a Aita Mari španělské humanitární organizace Salvamento Marítimo Humanitario podle nich měly technické nedostatky.

Podle dat Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) letos navzdory pandemii covidu-19 výrazně vzrostl počet lidí, kteří přes moře míří z Libye do Itálie. Do 28. června jich bylo 6 653, loni to bylo ve stejném období 2 594. Při často nebezpečné plavbě letos v centrálním Středomoří zemřelo 119 lidí.

