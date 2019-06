Měla být druhou železnou lady, spor o brexit ji však nakonec zlomil

21:08 , aktualizováno 21:08

Britská premiérka Theresa Mayová končí v pátek jako vůdkyně Konzervativní strany poté, co nedokázala překonat vzdor spolustraníků v parlamentu ohledně podoby odchodu Británie z Evropské unie. Dohodu, kterou tým dvaašedesátileté političky domluvil s Bruselem, odmítli i opoziční labouristé. Zemi do živelného brexitu či zpět do náruče EU už Mayová ale nepovede.