Rady, jak na brexit, stály Brity 3 miliardy. Londýn ale není o moc moudřejší

Britský Národní kontrolní úřad (NAO) vyšetřuje podle listu The Guardian výdaje parlamentu, podle kterých vládní úřady zaplatily soukromým konzultantům do konce dubna nejméně 97 milionů liber (2,8 miliardy korun) za poradenství ohledně brexitu.

NAO kritizuje vládu za nedodržení standardů transparentnosti a varuje, že by se mohly výdaje za brexitové konzultace vyšplhat do roku 2020 až na 240 milionů liber (7 miliard korun), a to s ohledem na možnost oddálení brexitu.

Uniklé údaje poukazují na to, že se vláda spoléhá na expertízy najatých poradců, aniž by se ale opírala o schválenou dohodu.

Data navíc zaznamenala výrazný nárůst za poradenství od chvíle, kdy se občané vyslovili pro odchod země z EU. Zatímco v letech 2015 až 2016 zaplatila vláda za konzultace 513 milionů liber (15 miliard korun), mezi lety 2017 až 2018 už to bylo 1,54 miliardy liber (45 miliard korun).

Podle The Guardianu jsou získaná čísla týkající se výdajů za brexitové konzultace pouze součástí návrhu, konečné cifry tedy mohou být jiné. Britská vláda využívá pro poradenství ohledně brexitu nejvíce šest firem, mezi které patří například Deloitte, PA Consulting, Ernst & Young nebo Bain&Company, kterým zaplatila celkem 65 milionů liber (1,9 miliardy korun).

Podle vládního zdroje souvisí velká část poradenských služeb právě s plánováním brexitu bez dohody. Vláda rozděluje konzultace týkající se brexitu do pěti kategorií, přičemž největší z nich je připravenost na různé výstupní scénáře.

Podle zveřejněných dokumentů britskou vládu nejvíce zajímá, jestli bude schopna v případě vystoupení bez dohody zajistit svým občanům zdravotnické prostředky nebo jakým způsobem by tvrdý brexit ovlivnil fungování potravinářského či automobilového průmyslu. Odpovědi jsou ale přinejmenším mlhavé.

NAO kromě špatné transparentnosti kritizuje vládu za to, že zveřejnila podrobnosti o brexitovém poradenství se zpožděním. Ačkoli mají úřady povinnost publikovat základní informace o zadávání zakázek do 90 dnů, zde to průměrně trvalo 161 dní. U poradenství týkající se jiného tématu než brexitu, to však úřady zvládají v průměru za 83 dní.

