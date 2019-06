Johnson by spláchl Farage a vrátil konzervativcům většinu, ukazuje průzkum

Konzervativní stranu v čele s Johnsonem by volilo 37 procent dotázaných, opoziční labouristy 22 procent. Liberálům, kteří jsou pro setrvání v Evropské unii, by dalo hlas 20 procent voličů. Faragovy brexitáře by podpořilo jen 14 procent hlasujících. Faragova strana přitom vyhrála nedávné volby do Evropského parlamentu a v dosavadních průzkumech si vedla nadmíru dobře.

Podle politologů za jejím úspěchem ovšem stojí zpackané přípravy na odchod z Evropské unie. S Johnsonovým slibem, že Británie v posunutém říjnovém termínu zcela rozhodně odejde, je ale podle všechno jinak. Pokud se tedy následující průzkumy nebudou opět lišit.

Podle nynější ankety by konzervativci s ohledem na jednokolový volební systém, ve kterém vítěz „bere vše“, obsadili v parlamentu 395 mandátů. Labouristé by byli druzí se 151 poslanci. Liberálové by skončili až čtvrtí s 26 křesly a Faragova strana by jako v minulosti „ostrouhala“. Třetí by byla Skotská národní strana s 59 zástupci v dolní komoře britského parlamentu.

Johnson ve středu zahájil kampaň za zvolení do čela konzervativců prohlášením, že Británie vyjedná s Evropskou unií lepší dohodu o podmínkách brexitu, zároveň ale nesmí svůj odchod z evropského bloku dále odkládat. Hlavní favorit souboje o místo lídra vládních konzervativců uvolněné Theresou Mayovou dodal, že neočekává odchod z unie bez „rozvodové dohody“. Důsledná příprava na takový scénář je ale podle něj nejlepší cestou pro vyjednání ústupků v Bruselu.

„Po třech letech a dvou promeškaných termínech musíme 31. října z EU odejít. Musíme odvést lepší práci, než je současná třikrát odmítnutá brexitová dohoda,“ prohlásil. Až Británie „onu lepší dohodu“ vyjedná, přinese to Britům podle Johnsona „nesmírný pocit úlevy“.

Británie zůstává členem EU i tři roky po referendu, ve kterém se britští voliči vyslovili pro brexit, neboť končící premiérce Therese Mayové se opakovaně nepodařilo v domácím parlamentu ratifikovat připravenou dohodu o podmínkách odchodu. Mnoho uchazečů o uvolněný premiérský post nyní slibuje změny této dohody, EU však takovou možnost kategoricky odmítá.

Dohoda s přípravou na „nedohodu“

Podle Johnsona je receptem na vyjednání jiných podmínek důsledná příprava na brexit bez dohody. Tuto mnohými obávanou variantu prý neočekává, druhá strana ale podle něj musí věřit, že Británie je ochotna se touto cestou vydat.

„K výsledku se zkrátka nedopracujeme, budeme-li vytvářet dojem, že chceme pokračovat v odsouvání problému... budeme-li znovu záležitost natahovat, pak natáhneme bačkory,“ vzkázal svým stranickým kolegům. Podle Johnsona by další odklad brexitu znamenal zdrcující porážku Konzervativní strany v příštích volbách.

Bývalý šéf diplomacie a starosta Londýna z let 2008 až 2016 je považován za jasného favorita volby nového lídra vládní strany, která vyvrcholí v týdnu od 22. července. Podle britských médií mu už vyjádřilo podporu přes 75 ze 313 konzervativních poslanců, což je více než dvojnásobný počet stoupenců oproti nejbližší konkurenci.

Favorizován je přesto, že středeční vystoupení bylo letos teprve jeho druhé na veřejnosti, kvůli čemuž tento týden čelil kritice, že se „ukrývá ve svém bunkru“. Při prezentaci své vize pro Británii se dnes Johnson často odvolával na své působení v čele Londýna a vzkázal, že udělá pro celou zemi to, co udělal pro hlavní město. Jako své priority uvedl snižování ekonomické nerovnosti a také „nerovnosti v příležitostech“.