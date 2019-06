Kandidáty na britského premiéra tíží minulost. Kdo si (ne)dal kokain

„Bylo to před dvaceti lety. A ano, byla to chyba.“ Michael Gove, jeden z předních kandidátů na premiérské křeslo uvolněné po odcházející Therese Mayové, uprostřed vypjatého souboje s dalšími deseti kandidáty na předsedu Konzervativní strany potvrdil kompromitující epizodu ze své minulosti. Jako mladý novinář si prý vyzkoušel kokain.

Gove tím spustil lavinu. Hlavní otázka tohoto víkendu pak v Británii zněla: Kdo další si také dal a co?

Ministr životního prostředí Gove, který je po Borisi Johnsonovi mezi favority na předsedu strany na druhém až třetím místě, k tomu dodává: „Nemyslím si, že by mě to mělo jakkoli diskvalifikovat.“

„Je to pokrytec“

Podle zjištění britských médií však jeho novinářská minulost není jediným obdobím, kdy požil nelegální omamnou látku z takzvané kategorie A, která se řadí do kategorie nejtěžších drog vedle pervitinu, heroinu a metadonu. Britské zákony za držení těchto drog ukládají až sedm let vězení, pokutu v neomezené výši nebo obojí. Za výrobu a jejich prodej lze dostat až doživotí.

V dosud nezveřejněné biografické knize o Goveovi, kterou napsal novinář Owen Bennett, se pak údajně objevuje i zmínka o kokainu z velmi nedávné doby: z roku 2016, kdy Gove také pomýšlel na funkci předsedy strany. Tu nakonec získala Theresa Mayová.

Gove je poslední dny pod palbou otázek: Lhal ohledně požívání drog imigračním úředníkům při cestě do USA? „Nevzpomínám si, že bych někdy neříkal pravdu.“ Měl jít za své počínání do vězení? „Měl jsem štěstí, že jsem nešel,“ odpověděl na obojí Gove.

Také reakce jeho politických konkurentů na sebe nedaly dlouho čekat. „Kupují si biopotraviny, vychloubají se podporou fair-trade a pak si o víkendu dají látku pořízenou na černém trhu. A nezajímá je, že důsledky jejich jednání dopadnou na lidi kolem překupnických gangů včetně dětí,“ řekl k tomu ministr vnitra a Goveův protikandidát Sajid Javid.

Johnson: „Ano, ale vlastně ne“

Boris Johnson a hlavní favorit na příštího předsedu konzervativců v roce 2007 potvrdil, že jako student na Oxfordu „zkusil“ kokain a marihuanu. „Velmi živě si to pamatuji,“ uvedl tehdy.

Své tvrzení později upravil: „Možná mi jednou někdo nabídl kokain, ale kýchnul jsem a nic z toho nebylo. A možná to byl stejně jenom cukr,“ řekl.

Ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart zase připustil, že během svatebního večírku v Íránu kouřil opium. I on nyní říká, že to byla „hloupá chyba“ a že opium na něj stejně nemělo „žádný účinek“.

Nebo ministr zahraničí Jeremy Hunt: „Myslím, že jednou jsem v Indii vypil jogurtový nápoj s marihuanou,“ řekl. Další tvrzení kolují i o ostatních kandidátech.

Často jsou to staré výroky, které se nyní díky Goveovi dostaly z mediálních archivů znovu na světlo. Premiér David Cameron se svého času této otázce vyhnul odpovědí: „I politici mají nárok na soukromý život, než vstoupili do politiky.“ Ani on ale požití omamných látek jednoznačně nevyloučil.