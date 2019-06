Johnsonův plán brexitu vyvolává otázky, pochyby mají i spolustraníci

Bývalý ministr zahraničí na sobotním setkání s představiteli regionálních buněk Konzervativní strany mimo jiné uvedl, že Británie potřebuje novou a rozumnou dohodu, která zemi vyvede z EU na konci října. To je termín dohodnutý v dubnu při druhém odkladu brexitu. Televize Sky News v úterý zveřejnila záznam části Johnsonova sobotního projevu.



„Rozpojíte prvky dohody o vystoupení, uděláte něco rozumného, aby bylo postaráno o 3,2 miliony unijních občanů,“ popsal Johnson svoji představu v souvislosti s jedním z hlavních pilířů brexitové dohody, kterým je zachování práv osob z ostatních zemí EU žijících v Británii a práv Britů pobývajících ve zbytku unie.

Johnson se následně vyjádřil k nejspornějšímu bodu brexitové dohody, kterým je mechanismus zajišťující zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. „Ta irská pojistka, ona opatření pro irskou hranici. Měli bychom o nich vyjednávat v přechodném období po vystoupení 31. října. To je logický postup,“ řekl.

Podobně se bývalý starosta Londýna podle zpravodajského webu BBC vyjádřil v úterý dopoledne před skupinou asi 40 významných podnikatelů. Kromě toho údajně navrhl do prosince 2021 prodloužit přechodné období, během něhož by už Británie nebyla členem EU, ale v praxi by se pro občany a firmy nic neměnilo.

Přechodné období je stejně jako irská pojistka součástí stávajícího návrhu „rozvodové dohody“, který připravili britští a unijní vyjednavači. Britská Dolní sněmovna ovšem tento dokument opakovaně neschválila a Johnson ho podle britských novinářů před euroskeptickými poslanci Konzervativní strany označil za mrtvý. „Záznam ukazuje, že Boris Johnson chce přepracovat opatření týkající se irské hranice během implementačního období. Ale jak by se k němu dostal?“ ptá se na Twitteru reportér Sky News Sam Coates.

Podle šéfa politického zpravodajství bulvárního listu The Sun Toma Newtona Dunna je toto klíčová otázka, kterou musí Johnson zodpovědět. „Je brexitová dohoda Mayové mrtvá, nebo není?“ uvedl na Twitteru.

Johnson hraje na víc stran

Podle konzervativní poslankyně Nicky Morganové, která ve volbě nového lídra strany podporuje Johnsonova konkurenta a ministra životního prostředí Michaela Gova, zatím Johnson zjevně různým skupinám odpovídá různým způsobem. Reportér Coates citoval nejmenovaného poslance vládní strany, podle kterého je v Johnsonových výrocích pro každého něco.

Bývalý starosta Londýna, který má nyní velké šance stát se britským premiérem, zatím o svých plánech ohledně brexitu příliš podrobně nehovoří. Chce s EU vyjednat novou dohodu o vystoupení, také však nechce brexit dále odkládat. Zbytek unie ale nová vyjednávání o podmínkách brexitu odmítá a někteří analytici varují, že slib o britském odchodu na konci října už je za současných okolností nesplnitelný.