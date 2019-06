Trump chce brexit bez dohody s EU, podle ekonomů to ale způsobí chaos

7:44 , aktualizováno 7:44

Velká Británie by měla podle Donalda Trumpa opustit Evropskou unii bez dohody, pokud se jí nepodaří prosadit podmínky, které chce. Uvedl to v rozhovoru pro britský nedělník The Sunday Times. Podle ekonomů však taková situace způsobí v Británii chaos.