Nadějný námořník a paralympionik? Hvězda republikánů si svůj život přibarvuje

Cawthorn v osmnácti přežil autohavárii a od té doby je částečně paralyzovaný. Přesto se dokázal prosadit v politice a loni se stal nejmladším americkým kongresmanem, když se do Sněmovny reprezentantů dostal za republikány.

O svém příběhu promluvil například v předvolebním projevu, kde nakonec s dopomocí symbolicky vstal z vozíku. Emotivní obrázky pořízené krátce po nehodě využil také v kampani a mluvil o sobě jako o bojovníkovi.

Tragický úraz ho prý zastihl právě ve chvíli, kdy šéfoval úspěšné firmě a mířil na Námořní akademii. Podle portálu The Nation si však mladý politik obojí vymyslel. Z akademie mu už před nehodou přišel zamítavý dopis a ve své společnosti SPQR Holdings byl sám a bez příjmů.

Nesedí údajně ani jeho avizované přípravy na paralympiádu v Tokiu. Ta se měla uskutečnit loni a kvůli covidu se posunula na letošní září. Cawthorn tam chtěl závodit ve sprintu na 400 metrů, píše portál s odkazem na ředitele komunikace Cawthornovy kampaně Micaha Bocka.

Pochybnosti však vyvolává fakt, že mladý politik není v žádném sportovním týmu a ostatní aktivní paralympionici ho neznají. „Je to jako když dítě ve čtvrté třídě řekne, že chce hrát v NBA, a přitom je ve školním basketovém oddílu,“ míní sportovkyně Amanda McGroryová, která si ze tří paralympiád odvezla sedm medailí.

Dodává, že každý, kdo to s kariérou paralympionika myslí vážně, se také musí zapsat do registru Mezinárodního paralympijského výboru. Ten je veřejně dostupný. A Cawthorn v něm nefiguruje. Sportovní dráha Cawthorna se nezdá ani někdejšímu maratonci na vozíku Robertu Kozarkovi.

„Trénink na paralympiádu“:



„Naše komunita je malá. V celé zemi máme asi padesát elitních závodníků-vozíčkářů a navzájem se vídáme nejméně pětkrát nebo šestkrát za rok,“ popisuje. Jenže Cawthorn se zřejmě žádného kvalifikačního závodu nezúčastnil a ve svých příspěvcích na sociálních sítích odkazuje na události, které se vůbec nekonaly. Třeba údajné závody paralympioniků US Open 2019.



A podle atleta Briana Siemanna si američtí sportovci dlouho před tím, než se Cawthorn začal ucházet o politické funkce, dělali z mladíkových „absurdních“ výroků legraci. Celá situace je podle nich frustrující. Kdyby si totiž Cawthorn vymyslel, že se chystá na olympiádu, média by si na něm smlsla.

Sportovní přípravou se politik chlubí i na sítích:

Ovšem v paralympijském závodění se ani sportovní novináři tolik neorientují a mladému republikánovi tak jeho falešná kariéra prošla. „Lidé nechápou, že paralympionici musí do svého tréninku investovat čas a úsilí. Je to elitní sport, nedostanete se tam jen tak. Takto to opravdu nefunguje,“ podotýká Siemann.

Z politikovy minulosti vyplynuly i kontroverzní výroky k Adolfu Hitlerovi a jeho Orlím hnízdě, které Cawthorn kdysi navštívil. Za sebou má i několik obvinění ze sexuálního obtěžování. V posledních dnech se pak jeho jméno dostalo do amerických médií i z dalšího důvodu.

Mladík byl až do posledních chvil zarytým fanouškem exprezidenta Donalda Trumpa i jeho teorií o ukradených volbách. Vystoupil také na mítinku z 6. ledna, který pak vedl k násilnému vpádu do Kapitolu. Cawthorn tehdy lidem řekl, že se je demokraté i zbabělí republikáni snaží umlčet.

A už dříve jim radil, aby opoziční tábor „lehce postrašili“. Poté, co nový prezident Joe Biden složil přísahu, „Trumpův zlatý chlapec“ uznal, že k žádným podvodům nedošlo. A o samotném dění v Kapitolu podle serveru The Daily Beast třeba řekl, že by býval dav zastavil, kdyby si včas uvědomil, co se děje.

Ve videu Cawthorn zmíní údajné US Open 2019: