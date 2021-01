Ženě se pod kapotou vyhřívala dvoumetrová krajta. Objevila ji díky vzkazu

Informoval o tom zpravodajský server Newsweek. Vzkazy byly poměrně lakonické. Na papírku zastrčeném za postranním okénkem stálo: „Had, asi dva metry, někde kolem motoru.“ A na čelním skle byla zpráva: „Had v/pod autem.“

Podle Stuarta McKenzieho, majitele odchytové služby Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, krajtu do vozu mohlo přilákat teplo motoru. Hada objevil hned, jak odklopil kapotu, a podařilo se mu ho vytáhnout a přemístit do ochranného vaku. V něm ho pak přenesl do nedalekého houští, kde se had vyplazil z vaku a obtočil kolem stromu.

„Tohle jen dokazuje, jak je skvělé mít dobré sousedy, protože kdyby ji nevaroval, mohla by při nastartování hada zranit, a také si poškodit auto,“ řekl McKenzie.

Krajty diamantové mohou dorůst až čtyřmetrové délky. Tito škrtiči nejsou jedovatí, ale v tlamě mají drobné zuby ostré jako jehla, které mohou člověku způsobit nepříjemné škrábance nebo prokousnout kůži.