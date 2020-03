Jeden ventilátor pro dva lidi. New York je v bodu zlomu, líčí nakažená Češka

Počet nakažených koronavirem ve státě New York se zvýšil na 52 tisíc, obětí je přes sedm set. Prezident Donald Trump zvažuje, že v New Yorku, New Jersey a částech Connecticutu vyhlásí karanténu. Newyorský guvernér Andrew Cuomo ovšem reagoval slovy, že s ním Trump „o žádné karanténě nemluvil“.

„Epidemie koronaviru se v New Yorku začala masově šířit později než v Evropě, zato velmi rychle,“ říká Veronika Dolečková. „Ještě před dvěma týdny bylo tady ve městě padesát nemocných. Teď jsou to desítky tisíc. Guvernér státu se snaží situaci řešit. Buduje mobilní nemocnice, testovací místa. Do týdne by sem měla dorazit vojenská nemocnice na lodi. Problémem je složitá komunikace s federální vládou.“

Opatření proti nemoci přišla pomalu

„Zavedení přísných opatření přišlo příliš pomalu. Osobně bych uvítala, kdyby bylo vše rychlejší,“ pokračuje bývalá novinářka. Kritici Bílého domu se shodují v tom, že od začátku byly problémem postoje prezidenta Donalda Trumpa, který situaci zlehčoval.

„Teď už prezident přiznává, že situace je vážná. Ale dodává, že během několika týdnů se vrátí do normálu. Slíbil dokonce, že přísná opatření by se měla zmírnit do Velikonoc. Osobně si ale nemyslím, že by k tomu tady v New Yorku mohlo dojít.“



„Guvernér státu New York Andrew Cuomo je v konfliktu s federální vládou,“ upozorňuje Dolečková. „Požaduje od centrálních úřadů výraznou vojenskou a lékařskou pomoc. Vzkázal Washingtonu, že situace je vážná a nelze ji brát na lehkou váhu. Nákaza se tu šíří opravdu velmi rychle.“



Dva pacienti na jeden ventilátor

„Situace v nemocnicích je momentálně v bodu zlomu. Nakazila jsem se zřejmě před dvěma týdny stejně jako můj kolega z práce,“ vzpomíná Češka. „Tehdy byl stav ještě zvládnutelný. On je teď na plicním ventilátoru, jeho stav byl vážný, ale zlepšuje se. Teď už je to mnohem horší. V nemocnicích se už snaží napojit dva lidi na jeden ventilátor, aby pokryli potřeby pacientů. Bude to ještě zlé.“



Podle místních televizních stanic začíná realita uvnitř newyorských nemocnic připomínat válečnou zónu. Pohotovosti jsou nacpané pacienty, které sužují záchvaty kašle. Přepracovaní zdravotníci dostávají jednu obličejovou masku denně a trápí je starosti právě kvůli tenčícímu se počtu ventilátorů. Je nedostatek roušek, respirátorů, ochranných brýlí i oděvů.



Bývalá novinářka zřejmě sama onemocněla koronavirem. „Příznaky jsem začala pociťovat zhruba před dvěma týdny. Měla jsem horečku, kašel, zimnici. Nakazila jsem se zřejmě v práci společně s dalšími pěti kolegy, zřejmě od zákazníka.“



Žádné trasování, na testy jsem nemusela

Veronika pracuje v barber shopu, kde dochází k poměrně blízkým kontaktům s klienty. „Kolega, který je ve vážném stavu, měl před dvěma týdny úplně stejné projevy onemocnění jako já. Jeho stav se ale rychle zhoršil, proto se nechal testovat a teď je v nemocnici. Mně lékaři doporučili, abych zůstala doma, protože mé příznaky nebyly tak závažné.“



V Česku je diskutovaným tématem takzvaná chytrá karanténa. Hygienici se snaží důsledně trasovat nemocné, zjišťují, s kým přišli pacienti do styku. Kontakty Veroniky Dolečkové ale doktoři podrobněji nedohledávali.

„Z nemocnice mi volali jen po oznámení mého kolegy, který jim řekl, že jsem také nemocná. Doporučili mi, abych zůstala doma. Ale nikdo z hygieniků mě nekontaktoval, nezjišťovali, s kým jsem byla před propuknutím nemoci v kontaktu. Ani mi nenařídili testování, přestože je vlastně jisté, že koronavirus mám.“



Veronika Dolečková v rozhovoru po Skypu hovořila i o tom, zda se za léčbu koronaviru musí v USA platit, které obchody musejí být zavřené, zda platí povinnost nosit roušky a jak se promítá pandemie do boje o Bílý dům.