Amerika v boji s koronavirem zaspala, říká Gates. Radí tři kroky k nápravě

10:51 , aktualizováno 10:51

Již dříve podnikatel Bill Gates varoval před možnou nákazou, která by mohla tvrdě zasáhnout lidstvo. Spoluzakladatel společnosti Microsoft nyní upozorňuje na to, že Spojené státy přípravu na koronavirus podcenily. Gates v listu The Washington Post doporučuje tři kroky, jimiž lze boj proti pandemii vyhrát.