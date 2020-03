Tisíce tun milosrdenství. USA nasazují do boje s virem plovoucí nemocnice

Sledujeme online 15:44 , aktualizováno 15:44

Americké námořnictvo nasadilo do boje s šířením nového koronaviru dvě obří plovoucí nemocnice Mercy a Comfort. První už připlula do Los Angeles a bude zajišťovat zdravotní péči nenakaženým lidem, aby se nemocnice ve městě mohly věnovat jen pacientům s COVID-19. Druhá za pár dní dorazí New Yorku.