Počet obětí koronaviru v USA přesáhl dva tisíce, nemocných je 120 tisíc

Nejvíce obětí nemoci COVID-19 má Itálie, kde v sobotu počet mrtvých přesáhl hranici 10 000.

Třetí nejvyšší počet nakažených, téměř 82 000, zaznamenala dosud Čína, kde se koronavirus SARS-CoV-2 objevil loni koncem roku poprvé a kde nemoci COVID-19, kterou tento koronavirus způsobuje, podlehlo na 3 300 lidí.

Čtvrté je v tragické bilanci Španělsko, kde se od února dosud nákaza potvrdila u více než 72 000 lidí, přes 5 800 z nich zemřelo.

Americký prezident Donald Trump v pátek (v noci na sobotu středoevropského času) podepsal nařízení, které umožňuje povolat vojáky a členy Národní gardy v záloze do aktivní služby. Tento krok by měl podle šéfa Bílého domu posloužit k případné mobilizaci lékařského personálu.

Nařízení opravňuje ministra obrany Marka Espera a ministra vnitřní bezpečnosti Chada Wolfa povolat až na dva roky do služby rezervisty z řad armády a Národní gardy.

Americké námořnictvo už nasadilo do boje s šířením nového koronaviru dvě obří plovoucí nemocnice Mercy a Comfort. První už připlula do Los Angeles a bude zajišťovat zdravotní péči nenakaženým lidem, aby se nemocnice ve městě mohly věnovat jen pacientům s COVID-19. Druhá za několik dní dorazí z New Yorku.