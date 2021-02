Sasko rozšířilo výjimku pro pendlery, musí předkládat pracovní smlouvy

Prozatím Sasko pouštělo do země jen zdravotníky, pečovatele a pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i resort zdravotnictví a boj s pandemií nemoci covid-19, uvedla, že přechodné období, než pendleři získají potřebné potvrzení úřadů, potrvá do konce tohoto týdne.

Čeští pendleři dojíždějící do Saska za prací musí zatím předkládat pracovní smlouvy, později jim úřady vystaví potvrzení o nezbytnosti.

Bavorské okresní úřady musejí též v úterý musí upřesnit, jaké profese pendlerů považují za nezbytné. Vycházejí přitom ze žádostí jednotlivých zaměstnavatelů. Ve středu už budou muset čeští pendleři při kontrolách na hranicích spolu spolu s negativním testem na koronavirus předkládat i potvrzení o své nepostradatelnosti.



Do Německa momentálně může jen úzký okruh lidí, kterými jsou němečtí občané, lidé žijící v Německu, pendleři důležití pro chod země a nákladní dopravci. Všichni musí předkládat negativní test.



V pondělí se na hranicích Německa s Českem tvořily velké kolony. Německá policie v úterý ohlásila plynulý průjezd česko-saskou hranicí. Na česko-bavorské hranici eviduje menší kolony.

Prodloužení omezení cest

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn chce do začátku března prodloužit omezení cest ze zahraničních oblastí s nebezpečnými mutacemi koronaviru, za kterou Německo od neděle považuje i Českou republiku.



Dosavadní nařízení platí do 17. února, tedy do této středy. Spahn podle Der Spiegel navrhuje vládě rozšířit jeho platnost o 14 dní, to znamená do středy 3. března.



Na základě německého nařízení zrušili dopravci přeshraniční železniční spoje mezi Německem a Českem. Učinily tak mimo jiné České dráhy, německé dráhy DB či společnost GW Train Regio.

Ve zdůvodnění Spahn uvádí, že epidemická situace se v Německu sice mírně zlepšuje, ale velkou hrozbu pro dosavadní úspěšný boj proti pandemii představuje případné neřízené šíření koronavirových mutací. Za řešení považuje omezení cest z oblastí s mutacemi.

Toto nařízení není jediné, kterým německé úřady cestování z epidemicky rizikových států omezují.

V Německu platí ještě celostátní karanténní nařízení, ze kterého vycházejí regionální úpravy jednotlivých spolkových zemí.

V případě Saska a Bavorska, tedy obou německých spolkových zemí hraničících s Českem, je platnost místních karanténních nařízení prozatím stanovena shodně do 7. března, tedy do současného konce celoněmecké karantény. I u těchto pravidel je ovšem nutné počítat s prodloužením.