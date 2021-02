Zakázali mi mluvit, stádová imunita bude brzy, řekl lékař z Johnse Hopkinse

„Někteří odborníci na medicínu soukromě souhlasili s mou předpovědí, že do dubna může být covidových případů velmi málo, ale navrhli mi, abych o tom nemluvil veřejně. Lidé by se pak mohli spokojit a nepřijmout preventivní opatření nebo odmítnout vakcínu,“ uvedl profesor Makary ve své úvodníku v The Wall Street Journal.

Upozornil také na to, že za posledních šest týdnů klesla infekčnost USA o 70 procent. Při svých odhadech vychází především z promoření a proočkovanosti obyvatel. Doplňuje také, že část Američanů covidu může vzdorovat přirozenou imunitou. To ostatně vysvětluje bezpříznakový průběh nákazy u většiny obyvatel ve všech zemích světa aspoň v prvním roce pandemie.

Infekce za posledních pět týdnů sice klesá, ale vysoce postavení zdravotníci mezi kterými je i lékař a imunolog Anthony Fauci nebo profesor infekčních chorob William Shaffner varují, že pokles je stále slabý. Současný vývoj je ohrožen také šířením nových typů mutací.

„Určitě doufám, že má pravdu, ale i tak bych byl s takovým tvrzením opatrný. Od začátku pandemie bylo naslibováno hodně věcí, které akorát vedly ke zmatení veřejnosti, uvolnění opatření a šíření viru. Nepředbíhejme, lepší počítat s horší variantou a pak se mýlit než naopak,“ konstatoval profesor Shaffner pro Daily Mail.

Prezident Joe Biden doufá, že se Američané vrátí do normálu do konce roku. V pátek zaznamenaly USA 74 676 nových případů koronaviru ve srovnání s obdobím před šesti týdny, kdy byl průměr nových denních infekcí 247 164.

O přirozené imunitě se mluví i v Česku. Ve čtvrtek představil zpěvák Daniel Landa ve spolupráci s experty Blanický manifest. Mezi jeho poradce patřil i vakcinolog Jiří Beran, imunolog Jaroslav Svoboda a další. V desetibodovém plánu mimo jiné vysvětlují důležitost přirozené imunity.