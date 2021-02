WHO v Číně nedostala data o počátku pandemie, USA jsou „silně znepokojeny“

Podle Sullivana je naprosto klíčové, aby zpráva byla nezávislá a „bez úprav ze strany čínské vlády“. Agentura Reuters připomíná, že ze strany současné americké administrativy zaznívají podobné výhrady na adresu Pekingu jako od předchozí vlády prezidenta Donalda Trumpa.

Mise WHO, která strávila čtyři týdny v Číně, aby tam pátrala po původu pandemie covidu-19, tento týden uvedla, že se dopodrobna nezabývala otázkou, zda koronavirus nemohl uniknout z laboratoře, což je podle ní velmi nepravděpodobné. Šéf týmu Peter Ben Embarek uvedl, že podle dosavadních zjištění je virus SARS-CoV-2 přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři.

Washington dal najevo, že by chtěl přezkoumat data, která mise získala. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek řekl, že všechny hypotézy ohledně původu onemocnění jsou stále otevřené.

Trumpova vláda opakovaně dávala najevo, že má podezření, že virus unikl z laboratoře v Číně, což Peking zásadně odmítá. Trump Spojené státy loni z WHO vyvedl, když předtím organizaci obvinil z opožděné reakce v začátcích šíření koronaviru a z přílišné náklonnosti k Číně. Demokrat Biden krátce po nástupu do funkce oznámil, že Spojené státy se k WHO zase připojí.

Čína stále nespolupracuje

„Jsme silně znepokojeni způsobem, jakým byly zveřejněny počáteční poznatky z vyšetřování původu covidu-19 a otázkami ohledně procesu, jak jich bylo dosaženo,“ uvedl Sullivan.

Čínské úřady odmítly odborníkům z WHO poskytnout primární data o prvních případech nákazy koronavirem, která by WHO pomohla určit, jakým způsobem a kdy se koronavirus poprvé začal v Číně šířit.

„Abychom lépe pochopili současnou pandemii a připravili se na další, musí Čína zpřístupnit svá data z prvních dnů, kdy se nákaza objevila,“ vyzval Sullivan.

Na základě primárních dat čínští úředníci vytvořili rozsáhlé přehledy a analýzy týkající se prvních zaznamenaných případů nového koronaviru. Ty odborníkům WHO předali, primární informace ovšem ne. Členské státy přitom obvykle potřebná data organizaci poskytují.