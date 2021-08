Japonský konzul v USA už rok natáčí skládání origami, videa přidává denně

„Dnes je můj 365. den v Seattlu,“ ohlásil o víkendu Hisao Inagaki, japonský generální konzul v tomto městě na severozápadě USA, a ukázal 365. přírůstek do své sbírky papírových jeřábů. Pro tuto výjimečnou příležitost porušil tradici tím, že si oblékl sako, poznamenala agentura AFP.



Šedesátiletý Inagaki přicestoval do Spojených států loni v srpnu v době, kdy mezilidské kontakty musely být kvůli pandemii covidu velice omezeny.



„Kvůli pandemii jsem začal natáčet origami jeřábů,“ vysvětlil konzul. „Chtěl jsem za pomoci sociálních sítí vyslat poselství, že soucítím se všemi,“ dodal. Začal tím každodenní rituál, který se pokaždé odehrával stejně. Měnily se jen dny a konzulovy košile.

Skládání jeřábů z papíru je v Japonsku dávnou tradicí. Tito ptáci jsou v ostrovní zemi symbolem dlouhověkosti. „Má se za to, že složit tisíc jeřábů z papíru otvírá cestu dobrým věcem,“ řekl Inagaki s tím, že číslovkou „tisíc“ není míněn konkrétní přesný počet, ale spíše velké množství.

S výjimkou výpadku spojení s Instagramem ve 193. a 194. den se diplomat striktně držel plánu. „Chcete-li pokračovat každý den (ve zveřejňování videí), je myslím nejlepší udělat to, co nejprostěji,“ poznamenal.

Tato zhuštěná jednoduchost dává Inagakiho videím, která mají jen deset až jedenáct vteřin, téměř hypnotické vlastnosti kdesi mezi zenovou meditací a uměleckým výkonem, poznamenala AFP.

Hisao Inagaki pečlivě ukládá každý výtvor do krabice. Na konci pobytu v Seattlu by je rád daroval do jeslí nebo do domova důchodců. Do té doby hodlá pokračovat v každodenním skládání, k radosti předplatitelů účtu @hisaoinagaki. „Každý den čekám na vaše videa,“ napsal mu v 360. den jeden z uživatelů.