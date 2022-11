Páté izraelské volby za čtyři roky. Stíhaný Netanjahu věří v comeback

Izraelci mají ve volební den placené volno, odevzdat svůj hlas může zhruba 6,78 milionu oprávněných voličů. Zhruba v 6:00 SEČ se jim otevřelo na 12 tisíc volebních místností. Uzavřou se ve 21:00 SEČ a první výsledky se čekají zhruba o hodinu později.

K desáté hodině tamního času byla volební účast zhruba 15,9 procenta, což je víc než v jakýchkoliv předchozích volbách od roku 1981.

Ve městě Bejt Šemeš museli volební komisaři nečekaně přesunout hlasování poté, co do tamní školní třídy neznámí pachatelé nastříkali páchnoucí tekutinu. Podle list The Jerusalem Post podezření padá na ultraortodoxní extremisty, kteří tak chtěli ostatní odradit od voleb. Sami totiž neuznávají stát Izrael a k volbám nechodí.

Několik incidentů mají na svědomí také příznivci Netanjahuova Likudu, kteří údajně plivali na voliče strany Izrael je náš domov, již vede bývalý expremiérův spojenec Avigdor Lieberman.

„Tyto volby jsou svátkem demokracie a jsou pro ni také budíčkem. Vyzývám izraelské občany, aby využili své právo volit a respektovali druhé. Nechceme žádné další vášně, nechceme rozkol. Chceme větší jednotu, větší bezpečí, více smíření mezi lidmi a schopnost přijmout jeden druhého,“ uvedl ministr obrany Benny Ganc.

Netanjahu novinářům řekl, že „má trochu obavy“. „Ale s pomocí lidí, kteří nás slyší, doufám, že se v závěru dne dočkáme vítězství. Doufám, že se nevzdáte svých demokratických práv,“ vzkázal voličům.

Třiasedmdesátiletý Netanjahu byl nejdéle sloužícím izraelským premiérem a navzdory trestnímu stíhání nyní žádá Izraelce, aby mu dali další šanci. Ve svém neprůstřelném Bibibusu v létě objížděl celou zemi a hovořil ke svým stoupencům.

Podle AP nyní Netanjahu oslovuje spíše chudší voliče, věřící a obyvatele menších měst, kteří mají tvrdý postoj k Palestincům. Bývalí Netanjahuovi podporovatelé s ním nyní odmítají kvůli jeho soudnímu řízení sedět ve vládě a expremiér tak nebyl schopný sestavit většinovou vládu ve 120členném Knesetu.

Současný předseda vlády Lapid, který se prezentuje jako hlas slušnosti a jednoty, je naproti tomu oblíbený spíše u sekulárních voličů z měst. Doufá, že jeho krátké působení v čele přechodné vlády občanům ukázalo, že zemi může vést i někdo jiný než Netanjahu.

„Běžte volit pro budoucnost našich dětí, naší země. Volte dobře, hodně štěstí všem,“ řekl Lapid poté, co vhodil svůj lístek do volební urny v Tel Avivu. Ještě předtím navštívil hrob svého otce, píší média.

AP s odvoláním na jeruzalémskou organizaci Democracy Institute uvádí, že politická nestabilita uplynulých let nahlodala v zemi důvěru lidí v demokracii a politické vůdce.