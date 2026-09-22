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Naftali Bennett

Matouš Waller
  7:58

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Izraelský premiér Naftali Bennett (5. září 2021) | foto: Reuters

Pravicový a nacionalistický Naftali Bennett je veteránem izraelské politiky. Zprvu podnikatel a později milionář se během posledních dvaceti let na politické scéně propracoval řadou ministerských funkcí. Po úspěchu ve volbách roku 2021 také vystřídal dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua, po pádu vlastní vlády se však z politiky stáhl. Dnes se snaží o návrat na výsluní.

Naftali Bennett se narodil 25. března 1972 v severoizraelské Haifě. V osmnácti letech nastoupil na povinnou vojenskou službu. Během šesti let sloužil u elitních jednotek a vypracoval se na hodnost majora. Po odchodu z armády nastoupil na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, kde získal bakalářský titul z práv. Poté se věnoval podnikání v oblasti bezpečnosti.

Izraelské volby 2026: kdy a koho můžou Izraelci vybrat do křesel Knesetu

O politiku se začal zajímat v roce 2006. Tehdy se na dva roky stal šéfem týmu Benjamina Netanjahua, který byl v té době hlavní tváří opozice – po prvním mandátu premiéra a následném období mimo politiku. Pro svého pozdějšího rivala vedl přípravu několika návrhů či kampaň pro volby do Knesetu v roce 2006.

Počátkem roku 2010 se stal hlavou takzvané Rady židovských osad, která sdružuje rady osad na Západním břehu Jordánu. Později spoluzaložil či vedl několik pravicových a nacionalistických stran a začal se sám účastnit volebních klání. V průběhu let zastával několik ministerských postů a nakonec vystoupal i na nejvyšší pozici – stal se předsedou vlády.

Nacionalista a obhájce anexe Západního břehu: Jaký je Naftali Bennett

Z funkce však předčasně odešel a z politiky se na dva roky zcela stáhl. V současnosti chystá návrat na výsluní.

Politická dráha Naftaliho Bennetta

  • V první polovině roku 2012 se stal členem ultrapravicové a ortodoxní strany Židovský domov. Koncem roku byl zvolen předsedou strany. Funkci dvakrát obhájil a zastával celkem šest let.
  • Po úspěchu ve volbách se strana stala součástí vládní koalice. Bennett získal mandát poslance i svěřené řízení tří resortů – ministerstev ekonomie, náboženských služeb a záležitostí diaspory.
  • Mandát obhájil ve volbách roku 2015. Dále působil jako ministr záležitostí diaspory, stal se také ministrem školství.
  • Na konci roku 2018 se vzdal členství v Židovském domově a spoluzaložil pravicovou stranu Jamin chadaš (Nová pravice). Strana však ve volbách v dubnu dalšího roku nezískala dostatečný počet hlasů a nedostala se do Knesetu. Bennett tedy přišel o mandát poslance.
  • Strana v čele s Bennettem vytvořila pro předčasné volby na konci roku 2019 koalici Jamina (Vpravo) s dalšími pravicovými stranami. Bennett opět získal křeslo poslance, Netanjahu jej zároveň jmenoval ministrem obrany. Obdobná situace pokračovala i po dalších předčasných volbách v roce 2020, kvůli odchodu Jaminy do opozice však Bennett přišel o ministerský post.
  • V roce 2021 se Bennett dohodl s dosavadní hlavou opozice a šéfem strany Ješ atid (Budoucnost existuje) Ja’irem Lapidem na vzniku vládní koalice složené z osmi stran. Její součástí byla i nezvyklá rotace funkce premiéra. Jako první ji měl do srpna 2023 vykonávat Bennett, který tak na postu předsedy vlády v červnu 2021 po dvanácti letech nahradil Netanjahua, v polovině funkčního období měl funkci převzít Lapid.
  • Bennett odstoupil v polovině roku 2022 v důsledku rozpuštění Knesetu kvůli ztrátě vládní většiny. Den před složením funkce oznámil, že se z politiky stáhne a již nebude kandidovat.
  • Svůj návrat do politiky oznámil v roce 2024. V nadcházejících říjnových volbách do Knesetu se opět pokusí získat křeslo premiéra. Do voleb vede politickou alianci Společně, kterou založil s Ja’irem Lapidem a jeho stranou Ješ atid.

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