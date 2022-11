Blížíme se k volebnímu vítězství, hřímal izraelský expremiér Netanjahu

Podle bývalého izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je jeho strana Likud a její spojenci z náboženských a krajně pravicových stran blízko velkému volebnímu vítězství. Odhady výsledků naznačují, že by mohli získat těsnou většinu v parlamentu, což by pro Netanjahua znamenalo návrat do vedení Izraele.