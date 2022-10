S Bibim, nebo bez Bibiho? To je to, oč zase běží v izraelských volbách

„Chcete obnovit národní hrdost? Snížit náklady na bydlení? Navrátit osobní bezpečí?“ burcuje izraelský expremiér přezdívaný Bibi své příznivce pod pódiem. Ti na něj, skrytého za skleněnou stěnou, křičí „král Bibi“. „Nejsem král. Král se nevolí. Já musím být zvolen, a to záleží na vás,“ odpovídá Netanjahu.

Už týdny s Bibibusem objíždí bašty své strany Likud a vábí Izraelce k volebním urnám. K těm lidé v poslední době chodí pomalu častěji než na preventivní prohlídku k lékaři. Prvního listopadu je čekají páté volby za necelé čtyři roky. A Netanjahu doufá, že bude znovu vládnout.

Slibuje, že v Izraeli znovu nastolí právo a pořádek, sám má přitom na krku několik soudních procesů kvůli korupci. Tvrdí, že je nevinný. Je to kampaň, říká muž, který byl ve své době prvním ve funkci obžalovaným premiérem.

Části společnosti to však nevadí, protože Likud má znovu šanci na vítězství. Jak v neděli napsal list The Times of Israel, v pěti průzkumech ze sedmi teď měl Netanjahuův stranický blok dost procent na to, aby ve 120členném Knesetu obsadil 60 míst. V průměru by měl 60,2 křesla, zatímco vládní blok by ukořistil zhruba 55,8 křesel.

Když se bloky rozdělí, expremiérův Likud je v průzkumech na prvním místě s necelými 32 mandáty. Na druhém pak figuruje strana Ješ Atid současného předsedy vlády Jaira Lapida s 24 křesly. Úřadující premiér teď v kampani přesvědčuje veřejnost, že ho politické pikle nezajímají a jde mu jen o správu země. Ženy k volbám láká na slib, že zastaví pravici v její touze omezit potraty tak jako ve Spojených státech. Rád by přitáhl také arabské voliče.

Třetí místo si pak drží krajně pravicová partaj Náboženský sionismus (starším názvem Tkuma) pod vedením Bezalela Smotricha, jež by v parlamentu získala 13 míst. Až na čtvrté příčce je s 12 mandáty Národní jednota současného ministra obrany Bennyho Gance. Ten by zase mohl na svou stranu přetáhnout ortodoxní strany i tu část pravice – včetně samotného Likudu – která už má Netanjahua dost, ale i nadále stojí o konzervativní vládu.

Krajní pravice, kterou Bibi chce a nechce

Už v posledních volbách Bibiho partaj zvítězila, ovšem nedokázala složit koalici. Pokud by Likud vyhrál nyní, mohl by se při tvorbě kabinetu opřít o krajní pravici, kterou už průzkumy rovnou zahrnují do Netanjahuova bloku. Expremiér se k ní však příliš nehlásí a jak připomíná The Times of Israel, na nedávné akci v obci Kfar Chabad nečekaně došlo k trapné situaci.

Aby se Netanjahu na jednom pódiu nepotkal s lídrem krajně pravicové strany Židovská síla (Ocma Jehudit) Itamarem Ben-Gvirem, čekal raději, až dotyčný odejde. Ben-Gvira tím prý pořádně naštval, současné volby jsou pro něj totiž životní příležitostí. Poprvé dal o sobě mimochodem vědět už jako teenager, když ukradl ozdobný znak z kapoty auta tehdejšího premiéra Jicchaka Rabina a sliboval, že příště odstraní i jeho. Politik byl o pár týdnů později zavražděn.

Obhájce extremistů Ben-Gvir by mohl odlákat voliče právě Netanjahuovi – a jeho odpůrce zase zmobilizovat natolik, že přijdou k volbám. Kritici možného povolebního kabinetu totiž upozorňují, že krajní pravice pomůže Netanjahuovi prosadit některé justiční reformy a vyhnout se tak případnému vězení.

Bibi to popírá a sám v kampani zdvihá témata, jako jsou současné vysoké životní náklady občanů, a své kauzy rád označuje za „zmanipulované“ a za „vtip“. Podle politologa Amoce Asa-Ela spoléhá na to, že jeho voliče detaily soudních sporů příliš nezajímají.

„Říkají, že Bibiho voliči jsou hloupí a nevzdělaní. Ale to není pravda. Jak můžete opovrhovat selským rozumem? Selský rozum je přesně to, co je na Blízkém východě potřeba. A ulice chce Bibiho,“ odporuje však šestapadesátiletý Netanjahuův volič Moti Karo z Ramly.

Přesvědčivá výhra to nicméně pro matadora izraelské politiky nejspíš nebude ani v těchto volbách. V Ramle Bibibus přilákal zhruba 250 lidí, v nedalekém Lodu pak byl park u synagogy jen z poloviny plný. Ani v dalších městech obvykle nakloněných Likudu není návštěvnost mítinků právě závratná, podotýká agentura Reuters.

Bibi, který se ostře pouští do současné vlády Jaira Lapida, ovšem potřebuje každý hlas. A vzhledem k tomu, že největší politické strany mají na zásadní problémy Izraele zhruba podobná řešení, volby jsou hlavně referendem o Netanjahuovi, dodává Reuters.

„To jediné, na čem skutečně záleží, je zda to bude Bibi, nebo ne, bohužel,“ říká bývalá členka Knesetu za stranu Nová naděje a nynější komentátorka Hila Šaj Vazanová. „Netanjahu je přiražený ke zdi. A cítí, očividně, že je to pro něj politický zápas o život,“ míní také Asa-El.

Naděje na návrat nejdéle sloužícímu izraelskému premiérovi svitla v červnu, když křehká vláda premiéra Naftaliho Bennetta oznámila, že „vyčerpala všechny možnosti, jak koalici stabilizovat“. Vládní slepenec se skládal z osmi různorodých stran včetně Sjednocené arabské kandidátky (Ra’am) a u kormidla byl jen rok.

„Po roce odhodlaného boje opozice v Knesetu a velkého utrpení izraelské veřejnosti je každému zřejmé, že skončila nejhorší vláda izraelské historie,“ prohlásil tehdy Netanjahu. Konec kabinetu byl podle něj dobrou zprávou pro miliony izraelských občanů. Třiasedmdesátiletý, skandály opředený politik teď ovšem musí přesvědčit tytéž občany, že pro ně dobrou zprávou bude i jeho znovuzvolení.