Vylidněné italské město láká nové obyvatele. Bude jim platit nájem

Po italských městech, která nabízí zájemcům domy v ceně jednoho eura za následnou rekonstrukci, přišli radní města Teora s dalším nápadem. Mají za cíl nové obyvatele přilákat nejen na letní měsíce, ale udržet alespoň na tři roky.

Radní se pod záštitou starosty Stefana Farina rozhodli novým obyvatelům platit po čtyřiadvacet měsíců nájem. Mělo by se jednat zhruba o 150 euro měsíčně (tedy kolem 3 750 korun). Další variantou pak je finanční injekce v hodnotě 5 tisíc eur (125 tisíc korun) na koupi a rekonstrukci domu.

Tato nabídka však má pro lidi, kteří již začali balit kufry a plánovat stěhování, jeden háček – město poskytne finanční bonus pouze rodinám, které budou v Teoře bydlet po dobu delší tří let a mají nejméně jedno dítě.

„Věřím, že prodávat domy za euro nebude lidi motivovat, aby ve městě zůstali,“ uvedl starosta Stefano Farina pro CNN. Podle něj by většina lidí ve městě žila jen několik měsíců v roce během dovolené. „Městu vdechne nový život až to, když sem lidé zapíšou svoje děti do místních škol a budou tu trvale žít,“ dodal.

Ortel podepsalo městu zemětřesení

Populace se v Teoře dramaticky snížila po ničivém zemětřesení v roce 1980, které dosáhlo intenzity 6,9 a město téměř srovnalo se zemí. Stejný osud potkal i nedaleké Lioni. Ani jedno z měst se nikdy pořádně nevzpamatovalo, zejména proto, že mnoho mladých lidí po zemětřesení odešlo.



„V Teoře se narodí každý rok dvě děti a dvacet starých lidí zemře,“ podotýká Farina. „Nyní je zde zhruba 1 500 obyvatel. Chci tenhle nešťastný trend zvrátit, a právě děti jsou naše naděje, naše budoucnost.“

Nynější nájem v Teoře činí 200 eur měsíčně a domy o rozloze sto metrů čtverečních jsou na prodej zhruba za 30 tisíc eur (750 tisíc korun). Všechny domy k pronájmu či koupi jsou přitom ve velmi dobrém stavu, protože byly postaveny nově po zemětřesení. Některé jsou dokonce vybavené nábytkem.

„Zatím se zde usadily dvě italské rodiny a jedna brazilská s italskými kořeny. Jedna z rodin s sebou dokonce vzala i své prarodiče,“ uvedl Farina. Ve městě je přitom stále kolem stovky opuštěných domů, které na své obyvatele teprve čekají.

Dům za euro, rekonstrukce za tisíce

V některých městech v Itálii již radní začali realizovat prodej domu za jedno euro. To mělo pomoct přilákat nové obyvatele ochotné investovat do rekonstrukcí, na které museli složit vratnou zálohu mezi dvěma až pěti tisíci eury (zhruba od 50 do 125 tisíc korun).

Jedním z nich je například Belgičan Patrick Janssen, který koupil dům ve městě Mussomeli na Sicílii. Jako mnoho jiných ho zlákala nabídka eurového domu. „Nakonec jsme ale dům za euro nekoupili,“ přiznává. „V této ceně nám ukázali několik ruin, které by potřebovaly velmi nákladnou rekonstrukci. Nakonec jsme si pořídili dům zhruba za 10 tisíc eur (zhruba 250 tisíc korun). Když jsem o tom přemýšlel, došlo mi, že je lepší koupit solidnější dům, který bude po rekonstrukci v dobrém stavu další desítky let,“ svěřil se serveru CNN.

Janssen tak plánuje využívat dům jako „druhý domov“ a místo, kde mohou jeho děti trávit prázdniny. „Uvažuji ale o tom, že se sem přestěhuji na důchod,“ podotýká.

Jeho příběh zdaleka není jediný. Ukazuje se tak, že obavy teorských radních nejsou liché a jejich postup pro trvalé znovuzalidnění města se jeví jako mnohem efektivnější možnost.