Dům za euro i peníze za dítě. Malebná města v Itálii lákají nové obyvatele

Zatímco na průměrný pražský byt by obyvatel metropole vydělával čtrnáct let (bez dalších výdajů), v Itálii nabízejí úřady domy za jedno euro. Mnohdy nemají na vybranou, z kdysi prosperujících sídel se stávají „města duchů“, mladí se stěhují do metropolí a ekonomika se řítí dolů.